Görme engellilerden 'Beyaz Baston' kullanımına ilişkin kanun talebi

15.10.2019 21:26

İstanbul Şişli'de 15 Ekim Dünya Beyaz Baston ve Güvenlik Günü nedeniyle görme engelliler yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşün sonunda yapılan basın açıklamasında, görme engelliler beyaz baston kullanımının güvence altına alınması talebinde bulundu.



Altı Nokta Körler Derneği İstanbul Şubesince, görme engelli vatandaşların sorunlarına dikkat çekmek için bir kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Şişli İzzetpaşa Caddesi'nden başlayarak bir AVM önünde biten yürüyüşe engelli vatandaşların yanı sıra diğer vatandaşlar da destek verdi. Vatandaşlar ellerinde 'Kaldırıma araba park etme', 'Engelli Olmak Engel Değildir', 'Engelsiz Olursa Hayat, Karanlıklar Olsa da Rahat', yazılı pankartlar taşıdı, kimisi ise beyaz balon ve meşale taşıdı.



Engellilerin hayatının kolaylaştırılması için çeşitli sloganların atıldığı kortej yürüyüşü bir AVM'nin önünde son buldu. Yürüyüşün ardından saygı duruşu ve istiklal marşı okundu. Daha sonra Altı Nokta Körler Derneği İstanbul Şubesi Başkanı İzzet Özden bir konuşma yaptı. Kendileri için her gün engelliler günü olduğunu hatırlatan Özden, "Bizim için, bizler için her gün engelliler günü. Her gün beyaz bastonlular günü. Bizler için geceler ve gündüzler hiç önemli değil, bizler için elimizde beyaz bastonumuz olduktan sonra gidemeyeceğimiz, aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Bizler ancak ve ancak yatağımıza girerken beyaz bastonumuzu bırakıyoruz" diye konuştu.



Daha sonra grup adına Seval Gülyaz basın açıklaması yaptı. TBMM'de 'beyaz baston' ile ilgili bir yasanın çıkarılmasını talep ettiklerini belirten Gülyaz, "Bizler bugün beyaz bastonlular olarak sesimizi yükseltiyoruz. Halkımızdan beyaz bastonun önemini kavramasını, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden(TBMM) ise bir beyaz baston yasasını çıkararak, beyaz baston kullanımını, standartlarının belirlenmesini ve beyaz baston olarak uyulması gereken kurallarını güvence altına alınmasını talep ediyoruz. Çünkü beyaz baston körlerin bağımsızlığın güvencesi, körlerin en yalansız dili, dolaysız sembolüdür" ifadelerini kullandı. Grup, açıklamanın ardından sessiz bir şekilde dağıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA