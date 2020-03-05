Görme Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası, Kayseri'de başladı

05.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:01

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Yüzme Şampiyonası, Kayseri'de başladı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın açılış seremonisine, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile sporcular ve aileleri katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Sayyıdan ve Eskici, sporcular ile hakemlere başarı diledi.

Sayyıdan, burada yaptığı konuşmada, şampiyonanın genellikle Antalya'da düzenlendiğini aktararak, "Biz federasyon olarak ülkemizin bütün illerinde faaliyetler yaparak görme engellilerin neler yapabildiğini, nasıl mücadeleler içerisinde olduğunu halkımıza göstermek istiyoruz." dedi.

Yüzme branşında istedikleri seviyede olmadıklarını anımsatan Sayyıdan, "Görme engellilerde yüzme branşında dünyada iyi bir konumda değiliz. Hedefimiz 2024 ve 2028 de yapılacak paralimpik yarışlarında bizi en iyi şekilde temsil edecek, madalya alabilecek sporcular yetiştirmek." diye konuştu.

Görme Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda 60'ı aşkın kulübün 117 sporcusu; sırtüstü, kelebek, serbest ve kurbağalama stillerinde yarışacak.

Başarılı olan sporcuların milli takım aday kadrosuna seçileceği şampiyona, yarın sona erecek.

Kaynak: AA