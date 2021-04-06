Görme engelliler Türkiye şampiyonasından madalyalarla döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Görme engelliler Türkiye şampiyonasından madalyalarla döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Görme engelliler Türkiye şampiyonasından madalyalarla döndü

Gaziantep'te düzenlenen Görme Engelliler Atletizm Türkiye şampiyonası sona erdi.

Gaziantep'te düzenlenen Görme Engelliler Atletizm Türkiye şampiyonası sona erdi. Denizli'den katılan 10 sporcu şampiyonadan 5 altın,7 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplamda 17 madalya ile döndü.

Gaziantep'te 01 ile 03 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Görme Engelliler Atletizm Türkiye şampiyonası sona erdi. Dört yaş kategorisinde düzenlenen ve 267 sporcunun katıldığı organizasyonda dereceye giren atletler madalyaya uzandı. Şampiyona sonunda 5 altın,7 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplamda 17 madalya kazanan Denizli Görme Engelliler Okulu Spor Kulübü sporcuları performanslarıyla alkış aldı. - DENİZLİ

Görme engelliler Türkiye şampiyonasından madalyalarla döndü
Görme engelliler Türkiye şampiyonasından madalyalarla döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Ziya Selçuk Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Ahmet Kural Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Cenk Tosun Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Görme engelliler Türkiye şampiyonasından madalyalarla döndü - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 12:02:37. #1.14#
title