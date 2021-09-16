Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından 15-16 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası Ordu'da başladı. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takım sporcusu Fatma Gül Güler'in de katılımıyla Görme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası açılış töreni düzenlendi. Şampiyonanın açılış törenine, Vali Tuncay Sonel'in yanı sıra AK Parti Ordu Milletvekili Dr. Şenel Yediyıldız, Görme Engelliler Federasyon Başkanı Hasan Sayyıdan, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Adem Atik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Ordu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ender Yanık, Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Hitaloğlu, Goalball Türkiye Milli Takım Sporcusu Fatma Gül Güler, Görme Engelliler Federasyonu İl Temsilcisi Yadikar Erkan Çömlek, 25 ilden 250 sporcu ve antrenörler katıldı. Törende bir konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, şampiyonaya katılan sporculara başarılar diledi. Sözlerine, "Bugün maviyle yeşilin birleştiği, Karadeniz'imizin ve ülkemizin en nadide köşelerinden biri olan Ordu'muzda sizleri görmek bizler için mutluluk vesilesi. Hepiniz hoş geldiniz" diyerek, devam eden Vali Tuncay Sonel, olimpiyatlarda altın madalya kazanan sporculara teşekkür etti. Şampiyonanın Ordu'da gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Vali Sonel, şampiyonaya katılan sporculara seslenerek, "Ordu'da bir eviniz var, her daim kapımız sizlere açık. Ordu Valiliğimiz, Ordu Büyükşehir Belediyemiz, 19 ilçemiz, Ordu ailesi olarak sizleri bağrımıza basıyoruz, baştacısınız" diye konuştu. Törende Ak Parti Ordu Milletvekili Dr. Şenel Yediyıldız da bir konuşma yaparak, sporculara başarılar diledi. Yediyıldız, "Burada görme engelli arkadaşlarımızın engelleri nasıl aştığını göreceğiz inşallah. Engel yok, engelleri aşmak var. Önemli olan bunu yapabilmektir" dedi. Görme Engelliler Federasyon Başkanı Hasan Sayyıdan ise Ordu'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerini şu cümlelerle tamamladı: "Ordu ili güzel Karadeniz'in güzel bir ili ve şunu gördüm ki sıcak bir Vali, samimi bir İl Müdürü ile karşılaştım ve çok mutlu oldum. Vatandaşlara karşı çok sıcak ilişkileri var, görme engellilere karşı çok sıcak ilişkileri var. Çok mutlu etti beni Ordu ili. " Törende Ordu Gençlik Spor İl Müdürü Mustafa Genç'te bir konuşma yaparak, Ordu'da spor faaliyetlerinin hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "Bugün de burada görme engelliler spor branşında ilimizde sporcularımızı ağırlıyoruz. İnşallah daha büyük organizasyonlarla bu faaliyetlerimiz devam edecek. Şampiyonaya katılan tüm sporculara başarılar diliyorum. İnşallah Ordu'dan güzel anılarla ayrılırsınız" dedi. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanarak tarih yazan Golbol Kadın Milli Takımı oyuncularından Fatma Gül Güler ise "Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Spor Bakanımıza, Federasyonumuza, Genclik ve Spor İl Müdürümüze ve Valimize çok teşekkür ediyorum. Biz, 2006'da altın madalya alarak bayrağımızı göndere çektirdik ve o bayrağı indirmedik. 2020 Tokyo'da da altın madalya aldık. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu. Konuşmaların ardından Vali Tuncay Sonel, Tokyo'da düzenlenen Paralimpik oyunlarında Goalball branşında ülkemize altın madalya kazandıran milli takımın 17 yaşındaki en genç oyuncusu Fatma Gül Güler'e cumhuriyet altını armağan ederek ödüllendirdi. Şampiyonaya 25 ilden toplam 183 sporcu katılım gösterirken, Ordu'yu 2 kadın, 1 erkek sporcu temsil ediyor. Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Kategorisinde düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası yarın yapılacak ödül töreninden sonra sona erecek.

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