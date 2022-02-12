NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde Aydın Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Görme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası Nazilli'de yapılıyor. 3 gün sürecek olan şampiyonaya 26 ilden 56 kulüp ve 147 sporcunun katıldığı müsabakalar aynı zamanda 2024 Paris Paralimpik Olimpiyatları öncesi milli takım seçmeleri de yapılıyor.

Aydın Valiliği'nin ev sahipliğinde Nazilli Kapalı Spor Salonu'nda yapılan müsabakaları Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyon Başkanı Ayhan Yıldırım, sporcular, davetliler ve ilçe protokol üyeleri izledi. 3 gün süren şampiyonanın 2. gününde plaket ve ödül töreni ile birlikte müsabakalar da yapıldı. Kıran kırana geçen karşılaşmalarda görme engelli sporcular büyük alkış aldı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yıldırım: "26 ilden 56 kulüp ve 147 sporcu katıldı"

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyon Başkanı Ayhan Yıldırım, müsabakalara ev sahipliği yapan Aydın Valiliği başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Judo Türkiye Şampiyonamızı Nazilli'de yapmaktan dolayı büyük gurur duyduk. Adeta burada bir seferberlik ilan edildi ve bizleri en iyi şekilde ağırlıyorlar. Bizleri ağırlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Hepimiz çok mutluyuz. 26 ilden 56 kulübümüz bu müsabakalara katıldı. Sporcu olarak 147 sporcumuz ile birlikte toplamda 200 kişilik sporcu ekibimiz var. Bu müsabakalarda aynı zamanda 2024 Paris Paralimpik Olimpiyatları öncesi milli takım seçmeleri de yapılıyor" şeklinde konuştu.

Milli sporcu Recep Çiftçi: "Hedefim, 2024 Paris olimpiyatlarında altın madalya almak"

Olimpiyat üçüncüsü milli sporcu Recep Çiftçi ise 14 yıldır bu sporu yaptığını ifade ederek, "Bizlerin en çok istediği şey olimpiyatlarda başarı elde etmek. Şimdiki hedefim 2024 Paris olimpiyatlarında altın madalya alarak bayrağımız göndere çektirmek ve İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçioğlu: "Çok mutlu ve onurluyuz"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu da "Görme Engelliler Judo Yaş Grupları Türkiye Şampiyonası'nın Aydın'da yapılması bizim için çok önemli. Nazilli'mizde sporcularımızı ağırlıyoruz. Gençlik Spor Bakanlığımızın destekleri ile gençlerimizi misafir ediyoruz. Çok mutlu ve onurluyuz" açıklamasını yaptı.

Türkiye şampiyonu Selen Bahçıvan: "Hedefim iyi yerlerde olmak"

Türkiye Şampiyonu Selen Bahçıvan, "Kendimi korumak ve sporda yükselmek için bu spora başladım. Türkiye Şampiyonu oldum ve çok mutluyum. Hedefim sporda iyi yerlerde olmak" dedi. - AYDIN