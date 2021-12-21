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Görme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapıldı

Görme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapıldı
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 4 Aralık'ta gerçekleştirilen olağan genel kurulunun ardından Ayhan Yıldırım başkanlığında ikinci yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda Ali Suat Ekinci federasyonun genel sekreteri olarak atanırken, Alper Tanyeli, Ali Yılkıran, Sıla Yıldırım, Kenan Demir, Orhan Tanrıkulu, Ercüment Ekrem Davran, Vedat Yavuz, İsmail Korkut, Ercan Güner, Mehmet Kozanoğlu, Cem Elibol ile Ufuk Birdal Alvaç asbaşkan olarak görevlendirildi.

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AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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