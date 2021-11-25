Görme Engelliler Spor Federasyonu başkanlığı için 2 aday yarışacak - Haberler Spor
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Görme Engelliler Spor Federasyonu başkanlığı için 2 aday yarışacak

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Görme Engelliler Spor Federasyonu başkanlığı için 2 aday yarışacak

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun olağan seçimli genel kurulunda 2 başkan adayı yarışacak.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun olağan seçimli genel kurulunda 2 başkan adayı yarışacak.

Federasyondan alınan bilgiye göre, 4 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek olağan genel kurulda, mevcut başkan Hasan Sayyıdan ile Ayhan Yıldırım başkanlık için yarışacak.

Genel kurul, Ankara'daki Crowne Plaza Hotel'de, saat 10.00'da başlayacak.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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