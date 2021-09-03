Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Sayyıdan: "Golbol Kadın Milli Takımı'mız Tokyo'da tarih yazdı"
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Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Sayyıdan: "Golbol Kadın Milli Takımı'mız Tokyo'da tarih yazdı"

Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Sayyıdan: 'Golbol Kadın Milli Takımı'mız Tokyo'da tarih yazdı'
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı'nın çok önemli bir başarıya imza attığını söyledi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı'nın çok önemli bir başarıya imza attığını söyledi.

Hasan Sayyıdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tokyo'dan güzel haberlerin gelmeye devam ettiğini belirterek, "Golbol Kadın Milli Takımı'mız bugün finalde ABD'yi 9-2 yenerek altın madalya kazandı. Çocuklarıma oraya giderken şunu söylemiştim. Siz Türk milletini temsil ediyorsunuz, oraya tarihi yaşamaya değil tarihi yazmaya gideceksiniz, ben sizden tarihi yazmanızı bekliyorum demiştim. ve kızlarımız bizi mahcup etmedi, başardılar. Sözlerinde durdular. Kızlarımız Tokyo'da tarih yazdı. Onlarla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

2016 Rio Olimpiyatları'nda da şampiyon olan milli takımdan çok sporcu kalmadığını anımsatan Sayyıdan, "Birkaç sporcu dışında takımı yeniledik, yeniden kurduk. Camiada bu yenilemeden kaynaklı şampiyon olamayacakmışız gibi bir algı da vardı. Ama biz o algıyı bugün kırdık. Kızlarımız başardı. Emek, gayret, çalışma ve inancın karşılığını aldılar. Verilen imkanları en iyi şekilde değerlendirdiler." ifadelerini kullandı.

Sayyıdan, şunları kaydetti:

"Çok duygulandım. Paralimpik oyunlar tarihinde alınan bir altın madalya çok önemli. Bugün Türkiye Görme Engelliler Milli Takımı tarih yazmıştır. Sporcularımız ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na antrenörlerimize, sporcularımıza ve bizleri destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı, finalde ABD'yi 9-2 yenerek altın madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı, finalde ABD'yi 9-2 yenerek altın madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

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Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Sayyıdan: "Golbol Kadın Milli Takımı'mız Tokyo'da tarih yazdı" - Haberler Spor
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