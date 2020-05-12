Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan'dan Engelliler Haftası mesajı Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, "Engelli vatandaşlarımızın bütün sorunlarının çözüldüğü bir Türkiye en büyük arzumuzdur.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, "Engelli vatandaşlarımızın bütün sorunlarının çözüldüğü bir Türkiye en büyük arzumuzdur." dedi.

Hasan Sayyıdan, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'na ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu haftada, engellilerin sorunlarının tartışıldığını ve çözüm yollarının konuşulduğunu belirterek, "Bu hafta bizim için çok önemli. Sorunlarımız dile getiriliyor, çözümler üretiliyor. Ancak biz engelliler her gün yaşıyoruz. Dolayısıyla her bir gün bizim için önemli." değerlendirmesinde bulundu.

"Bütün sorunlarımız bitti mi, diye sorarsanız, vereceğim cevap elbette hayır." ifadesini kullanan Sayyıdan, şunları kaydetti:

"Ancak buna karşın Türkiye'de özellikle son 15 yıldır engelli sorunları ve çözüm noktasında ciddi atılımlar yapıldı. Bu adımlardan ötürü de çok memnunum. Engelli vatandaşlarımızın bütün sorunlarının çözüldüğü bir Türkiye en büyük arzumuzdur."

Kaynak: AA