Görme engelliler için 'sosyal mesafe' uyarısı yapan baston yaptılar
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Görme engelliler için 'sosyal mesafe' uyarısı yapan baston yaptılar

MUŞ Özel Bilim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğretmenleri, görme engelliler için 'sosyal mesafe' bastonu yaptı.

Görme engelliler için 'sosyal mesafe' uyarısı yapan baston yaptılar
15.06.2020 09:30 | Son Güncelleme: 15.06.2020 09:34

MUŞ Özel Bilim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğretmenleri, görme engelliler için 'sosyal mesafe' bastonu yaptı. 1 ile 10 metre arasında ayarlanabilen baston, birinin yaklaşmasıyla sinyal sesi ve titreşim ile kullanıcıyı uyarıyor. 

Covid-19 salgınıyla mücadelede uzmanlar, sosyal mesafenin önemine dikkat çekerken, Muş Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Bilim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğretmenleri, görme engelliler için özel baston üretti. Öğretmenler tarafından tasarlanan baston, üzerindeki elektronik aksam sayesinde yaklaşan biri olduğunda uyarı veriyor. 1 ile 10 metre arasında ayarlanabilen bastonla görme engelliler, sosyal mesafeye uyarak yürüyebilecek.

'PANDEMİ BASTONU'Bilim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Özcan Yurttaş, yüz yüze eğitimin iptal edilmesi sonrası okul öğretmenlerinin görme engelliler için baston ürettiklerini söyledi. 'Pandemi bastonu' olarak isimlendirilen ve görme engellilerin sosyal mesafeye uyumunu sağlayacak bastonun özel tasarlandığını anlatan Yurttaş, "Öğretmen arkadaşlarımız tarafından tasarlanan bastonla görme engellilerin sosyal mesafeye uyumu sağlanacak. Bastona monte edilen elektronik sistem 1 ile 10 metre arasında ayarlanabiliyor. Kullanıcının talebine göre ayarlanan baston yaklaşan biri olduğunda hemen sinyal ve titreşimle uyarı gönderecek. Bastonla görme engelliler toplum içerisinde çok daha rahat yürüyebilecek" dedi. 

Özcan Yurttaş, öğretmenlerin deneme amaçlı yaptıkları bastondan başarılı sonuçlar aldığını belirterek, talep olması halinde 50 adet üretebileceklerini söyledi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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