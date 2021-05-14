GÖRME ENGELLİLER İÇİN 'SANAL BASTON?
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GÖRME ENGELLİLER İÇİN 'SANAL BASTON?

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAKARYA'da, bilgisayar mühendisi Korhan Özduru (42), görme engelliler için 'sanal baston' geliştirdi.

SAKARYA'da, bilgisayar mühendisi Korhan Özduru (42), görme engelliler için 'sanal baston' geliştirdi. Görme engelliler, taktıkları eldivenle yaklaştıkları nesneleri fark ederek, bastona gerek kalmadan yürüyecek.

Bilgisayar mühendisi ve sosyolog Korhan Özduru, engelliler için bugüne kadar 10'dan fazla proje geliştirerek patent aldı. Özduru, oğlu 12 yaşındaki Kuzey ile birlikte yaptıkları 'sanal baston' isimli cihazla görme engellilerin bastona gerek duymadan giydikleri eldivenle yaklaştıkları duvar, kapı, merdiven gibi nesneleri titreşimlerle fark etmesini sağlayacak. Yalnızca 42 TL maliyetle üretilen eldiven sayesinde görme engelliler baston kullanmadan yürüyebilecek.

Korhan Özduru daha önce robotik ve yapay zeka üzerine 11 farklı çalışma yaptığını belirterek, 'Robotik bir otomobil, konuşan bir otomobil, ağır engelliler için robotik engelli sandalyesi yaptım. Oğlum Kuzey'in de pek çok çocuk gibi bu tarz konulara ilgisi olduğunu fark ettim ve onunla birlikte bu projeyi yapmak, bunun içinde yer alması ve bana yardım etmesi ve benim ona yardım etmem derken baktım ki bu artık benim değil onun projesi. Ben de bunun patentine buluş sahibi olarak Kuzey'i yazdım. Tam doğum gününde bitmesi de çok güzel bir tesadüf oldu. Sabaha kadar çalışıp bitirerek oğluma bunu hediye ettim' dedi.

Patent başvurusunda kendi adını görünce çok gururlandığını belirten Kuzey Özduru ise, 'Babamla birlikte mühendislik yapmayı çok seviyordum. Mühendislik sorun çözmektir ve bizde bu şekilde çalışarak bu eldiveni ürettik. Benim doğum günüm 5 Mayıs'tı, bu projeyi bitirme tarihimizde buna yakındı. Babam bana sürpriz yaparak o gece çalışıp projeyi bitirmiş ve bu tarihte bana bu patenti hediye etti. Ben ilk başta patenti görünce çok şaşırdım ve birlikte çalıştığımız bir projede benim adım yazdığı için gururlandım' diye konuştu.

GÖRME ENGELLİLER İÇİN 'SANAL BASTON?
GÖRME ENGELLİLER İÇİN 'SANAL BASTON?
GÖRME ENGELLİLER İÇİN 'SANAL BASTON?
GÖRME ENGELLİLER İÇİN 'SANAL BASTON?
GÖRME ENGELLİLER İÇİN 'SANAL BASTON?

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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