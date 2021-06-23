Uşak Belediyesi görme engelliler için Braille alfabesiyle menü hazırladı
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Uşak Belediyesi görme engelliler için Braille alfabesiyle menü hazırladı

Uşak Belediyesi görme engelliler için Braille alfabesiyle menü hazırladı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Yaşam

Uşak Belediyesi, bünyesindeki kafe ve restoranlarda görme engelli vatandaşlar için Braille alfabesiyle menüler hazırladı.

Uşak Belediyesi, bünyesindeki kafe ve restoranlarda görme engelli vatandaşlar için Braille alfabesiyle menüler hazırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, görme engelli bireylerin sosyal hayata katılımlarını kolaylaştırmak amacıyla belediyeye ait kafe ve restoran gibi sosyal tesislerde Braille alfabesiyle yazılan kabartmalı menülerin hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, toplumun her kesimini eşit derecede kucaklayan bir hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini kaydetti.

Yatırımların en önemlisinin insana yapılan yatırım olduğunu aktaran Çakın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu anlayış çerçevesinde bir yandan insanımızın günlük hayatını kolaylaştıracak çalışmalara diğer yandan da dezavantajları ortadan kaldıracak projelere büyük bir önem veriyoruz. Şehir dizaynıyla ve sunulan özel imkanlarıyla tamamen engelli bireylerimizin günlük yaşantılarını rahatça sürdürebilecekleri bir Uşak inşa ediyoruz. Bu kapsamda görme engelli bireyler için sesli kent rehberi, işitme engelli bireylerin dudak okuyarak birbirleriyle daha rahat anlaşabilmesi için şeffaf maske, engelli aracı bakım noktası gibi çeşitli çalışmaları hayata geçirdik."

Uşak Belediyesi görme engelliler için Braille alfabesiyle menü hazırladı
Uşak Belediyesi görme engelliler için Braille alfabesiyle menü hazırladı
Uşak Belediyesi görme engelliler için Braille alfabesiyle menü hazırladı
Uşak Belediyesi görme engelliler için Braille alfabesiyle menü hazırladı
Uşak Belediyesi görme engelliler için Braille alfabesiyle menü hazırladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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