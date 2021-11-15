Görme engelliler için kitaplara ses verecek gönüllüler aranıyor

Çankaya Belediyesi, görme engellilere yönelik Sesli Kütüphane hizmeti için kitapları seslendirecek gönüllüler arıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çankaya Belediyesi tarafından görme engelli vatandaşlar için Sesli Kütüphane hizmeti sunuluyor.

Bu kapsamda görme engelliler için kitap seslendirecek gönüllüler aranıyor. Gönüllü olmak isteyenler, iletişim bilgileri ve bir dakikalık deneme kayıtlarını "kitaplarinsesiol@cankaya.bel.tr" e-posta adresine göndererek başvuruda bulunabiliyor.

Ayrıca "0312 4311325" telefon hattından deneme kaydı için stüdyo randevusu alınarak da gönüllülük başvurusu yapılabiliyor.

Kitap bağışıyla da katkıda bulunulabiliyor

Görme engellilerin kitaplarla buluşmasına destek vermek isteyenler, Sesli Kütüphane'ye kitap bağışı da yapabiliyor.

Bağış yapmak isteyenler, hafta içi mesai saatlerinde Çankaya Belediyesi Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi'ne kitap getirebiliyor.

AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri

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