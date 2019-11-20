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Görme Engelliler Halter Milli Takımı'ndan 13 madalya

Mısır'da düzenlenen Görme Engelliler Dünya Şampiyonası'nın son gününde podyuma çıkan milli sporcu Erkan Öztürk, 125 kiloda dünya şampiyonu oldu.

20.11.2019 20:41 | Son Güncelleme: 20.11.2019 20:42
Görme Engelliler Halter Milli Takımı'ndan 13 madalya
– Mısır'da düzenlenen Görme Engelliler 'nın son gününde podyuma çıkan milli sporcu Erkan Öztürk, 125 kiloda dünya şampiyonu oldu.

Mısır'ın Giza şehrinde düzenlenen Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası sona erdi. Şampiyonanın son gününde 1 altın madalya kazanan Türkiye, organizasyonu 13 madalya ile tamamladı. Şampiyonada; 2 altın, 8 gümüş, ve 3 bronz madalyanın sahibi olan Milliler, tarihi bir başarıya imza attı.

Kafile, Cuma günü saat 15: 30'da yurda dönecek..


- Ankara
Kaynak: DHA
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