Görme Engelliler Halter Milli Takımı'ndan 13 madalya
Mısır'da düzenlenen Görme Engelliler Dünya Şampiyonası'nın son gününde podyuma çıkan milli sporcu Erkan Öztürk, 125 kiloda dünya şampiyonu oldu.
20.11.2019 20:41 | Son Güncelleme: 20.11.2019 20:42
– Mısır'da düzenlenen Görme Engelliler Dünya Şampiyonası'nın son gününde podyuma çıkan milli sporcu Erkan Öztürk, 125 kiloda dünya şampiyonu oldu.
- Ankara
Mısır'ın Giza şehrinde düzenlenen Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası sona erdi. Şampiyonanın son gününde 1 altın madalya kazanan Türkiye, organizasyonu 13 madalya ile tamamladı. Şampiyonada; 2 altın, 8 gümüş, ve 3 bronz madalyanın sahibi olan Milliler, tarihi bir başarıya imza attı.
Kafile, Cuma günü saat 15: 30'da yurda dönecek..
- Ankara
Kaynak: DHA