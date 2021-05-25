Görme engelliler hadis ve duada yarıştı
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Görme engelliler hadis ve duada yarıştı

Görme engelliler hadis ve duada yarıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman'da görme engelli kursiyer, hadis ve dua ezberinde yarıştı.

Adıyaman'da görme engelli kursiyer, hadis ve dua ezberinde yarıştı.

Adıyaman Müftülüğü Abdullah Bin Ümmü Mektum Görme Engelli Kur'an Kursunda eğitim alan 13 görme engelli kursiyer yarıştı. Kabartmalı Braille alfabesinden Kuran'ı Kerim ve dini bilgiler eğitimi kursuna katılan 13 görme engelli kursiyer arasında hadis ve dua ezberi yarışması yapıldı. Duygulu anların yaşandığı yarışmada dereceye giren kursiyerlere İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından çeşitli hediyeler verildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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