Görme Engelliler Futsal Dünya Şampiyonası, Antalya'da başladı
Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) B2-B3 Futsal Dünya Şampiyonası, 7 ülkenin katılımıyla Antalya'da başladı.
07.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 07.12.2019 16:52
Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) B2-B3 Futsal Dünya Şampiyonası, 7 ülkenin katılımıyla Antalya'da başladı.
Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ilk maçında Türkiye Görme Engelliler Futsal Milli Takımı, Japonya ile karşılaştı.
Ay-yıldızlı ekip, müsabakayı 5-3 kazanarak şampiyonaya iyi bir başlangıç yaptı.
Milliler, ikinci maçında yarın Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA
HABER YORUMLARI