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Görme Engelliler Futsal Dünya Şampiyonası

Türkiye Görme Engelliler Futsal Milli Takımı, Antalya'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Şampiyonası'nı dördüncü tamamladı.

14.12.2019 23:02 | Son Güncelleme: 14.12.2019 23:02
Görme Engelliler Futsal Dünya Şampiyonası

Türkiye Görme Engelliler Futsal Milli Takımı, 'nın ev sahipliği yaptığı 'nı dördüncü tamamladı.

Antalya'da 7 ülkenin katılımıyla düzenlenen Uluslararası Görme Engelliler Federasyonu (IBSA) B2-B3 Futsal Dünya Şampiyonası, tamamlandı.

Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye Görme Engelliler Futsal Milli Takımı, üçüncülük maçında Rusya ile karşılaştı. Normal süresi 2-2 biten karşılaşmada Rusya'ya penaltılarda 4-3 kaybeden milli takım, şampiyonada dördüncü oldu.

Organizasyonun finalinde ise Ukrayna, İngiltere'yi 6-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Kaynak: AA
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