Görme Engelliler Futsal Dünya Şampiyonası
Türkiye Görme Engelliler Futsal Milli Takımı, Antalya'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Şampiyonası'nı dördüncü tamamladı.
Türkiye Görme Engelliler Futsal Milli Takımı, Antalya'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Şampiyonası'nı dördüncü tamamladı.
Antalya'da 7 ülkenin katılımıyla düzenlenen Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) B2-B3 Futsal Dünya Şampiyonası, tamamlandı.
Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye Görme Engelliler Futsal Milli Takımı, üçüncülük maçında Rusya ile karşılaştı. Normal süresi 2-2 biten karşılaşmada Rusya'ya penaltılarda 4-3 kaybeden milli takım, şampiyonada dördüncü oldu.
Organizasyonun finalinde ise Ukrayna, İngiltere'yi 6-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı.