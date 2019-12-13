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Görme Engelliler Futsal Dünya Şampiyonası

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) B2-B3 Futsal Dünya Şampiyonası, 7 ülkenin katılımıyla Antalya'da devam ediyor.

13.12.2019 22:20 | Son Güncelleme: 13.12.2019 22:20
Görme Engelliler Futsal Dünya Şampiyonası

Uluslararası Görme Engelliler Federasyonu (IBSA) B2-B3 Futsal , 7 ülkenin katılımıyla 'da devam ediyor.


Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye Görme Engelliler Futsal Milli Takımı, İspanya ile oynadığı maçtan 6-4 galip ayrıldı.

Milliler, bu sonuçla Rusya ile organizasyonun son günü olan yarın üçüncülük maçına çıkacak. Aynı gün Ukrayna ile İngiltere, final mücadelesinde karşılaşacak.

Kaynak: AA
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