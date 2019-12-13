Görme Engelliler Futsal Dünya Şampiyonası

13.12.2019 22:20 | Son Güncelleme: 13.12.2019 22:20

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) B2-B3 Futsal Dünya Şampiyonası, 7 ülkenin katılımıyla Antalya'da devam ediyor.



Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye Görme Engelliler Futsal Milli Takımı, İspanya ile oynadığı maçtan 6-4 galip ayrıldı.

Milliler, bu sonuçla Rusya ile organizasyonun son günü olan yarın üçüncülük maçına çıkacak. Aynı gün Ukrayna ile İngiltere, final mücadelesinde karşılaşacak.

Kaynak: AA