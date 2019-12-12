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Görme Engelliler Futsal Dünya Şampiyonası

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) B2-B3 Futsal Dünya Şampiyonası, 7 ülkenin katılımıyla Antalya'da devam ediyor.

12.12.2019 21:16 | Son Güncelleme: 12.12.2019 21:16
Görme Engelliler Futsal Dünya Şampiyonası

Uluslararası Görme Engelliler Federasyonu (IBSA) B2-B3 Futsal , 7 ülkenin katılımıyla 'da devam ediyor.

Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye Görme Engelliler Futsal Milli Takımı, İngiltere ile oynadığı maçtan 7-1 mağlup ayrıldı.

Milliler, yarınki İspanya maçını kazanması durumunda üçüncülük maçına çıkma hakkı elde edecek.

Organizasyon, 14 Aralık'ta sona erecek.

Kaynak: AA
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