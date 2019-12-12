Görme Engelliler Futsal Dünya Şampiyonası
Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) B2-B3 Futsal Dünya Şampiyonası, 7 ülkenin katılımıyla Antalya'da devam ediyor.
Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) B2-B3 Futsal Dünya Şampiyonası, 7 ülkenin katılımıyla Antalya'da devam ediyor.
Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye Görme Engelliler Futsal Milli Takımı, İngiltere ile oynadığı maçtan 7-1 mağlup ayrıldı.
Milliler, yarınki İspanya maçını kazanması durumunda üçüncülük maçına çıkma hakkı elde edecek.
Organizasyon, 14 Aralık'ta sona erecek.