Görme engelliler futbolda Avrupa Şampiyonası heyecanı

Görme Engelliler B1 Milli Futbol Takımı, İtalya'da 14-25 Eylül tarihlerinde düzenlenecek IBSA Avrupa Şampiyonası için Ankara'da kampa girdi.

2.08.2019 16:06
Görme engelliler futbolda Avrupa Şampiyonası heyecanı

Görme Engelliler B1 Milli Futbol Takımı, İtalya'da 14-25 Eylül tarihlerinde düzenlenecek IBSA Avrupa Şampiyonası için Ankara'da kampa girdi.
Ankara'daki Hilton Garden Otel'de kamp yapacak milliler, hazırlıklarını 7 Ağustos Çarşamba gününe kadar başkentte sürdürecek.
B1 Milli Futbol Takımı, başkent Roma'da gerçekleştirilecek şampiyonada finale kalması halinde 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde edecek.

Kaynak: AA
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