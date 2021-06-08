Görme Engelliler Futbol Milli Takımı Kayseri'de kamp yapıyor
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Görme Engelliler Futbol Milli Takımı Kayseri'de kamp yapıyor

Görme Engelliler Futbol Milli Takımı Kayseri'de kamp yapıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2015 Avrupa Şampiyonu olan Görme Engelliler Futbol Milli Takımının Kayseri'de yaptığı hazırlık kampı devam ediyor.

2015 Avrupa Şampiyonu olan Görme Engelliler Futbol Milli Takımının Kayseri'de yaptığı hazırlık kampı devam ediyor. Milli takım 11 Haziran'a kadar çalışmalarını Kayseri'de sürdürecek.

Ankara Cup Turnuvası'nın hazırlıklarına Kayseri'de devam eden ve 17 görme engelli futbolcudan oluşan kafile Fuar Sağlıklı Yaşam Merkezi'mizde Spor A.Ş. Diyetisyenleri ile bir araya geldi. Sağlıklı beslenme üzerine verilen seminerin ardından sporcuların analiz ve ölçümleri alınarak antrenörlerle karşılıklı fikir alışverişinde bulundular. Ayrıca 17 Haziran'da Milli Takımın devam kampı yine Kayseri'de yapılacak. - KAYSERİ

Görme Engelliler Futbol Milli Takımı Kayseri'de kamp yapıyor
Görme Engelliler Futbol Milli Takımı Kayseri'de kamp yapıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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