Görme Engelliler Erkek Judo Milli Takımı, Samsun'da kampa girdi
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Görme Engelliler Erkek Judo Milli Takımı, Samsun'da kampa girdi

17.02.2021 16:03 | Son Güncelleme: 17.02.2021 16:07
Görme Engelliler Erkek Judo Milli Takımı, Samsun'da kampa girdi

Görme Engelliler Erkek Judo Milli Takımı, Samsun'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) kampa girdi.

Görme Engelliler Erkek Judo Milli Takımı, Samsun'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) kampa girdi.

Tokyo Paralimpik Oyunları'na hazırlanan Görme Engelliler Judo Milli Takımı, TOHM'da Judo Erkek Ümit Milli Takımı ve diğer sporcularla beraber çalışmalarına başladı.

Başantrenör Erdal Doğan, 10 Mart'a sürecek kampta sporcuların dayanıklılık ve kondisyonlarını istenilen seviyeye getirmek için çalışacaklarını söyledi.

Kampta iyi ortam olduğunun dile getiren Doğan, "Judo sporunda ülkemizin lokomotifi olan ekiple çalışmanın memnuniyeti, ekip olarak hedeflerimize giderken bizleri daha da motive etmektedir. TOHM Teknik Direktörü Sebahattin Zayimoğlu'na ve teknik ekibine teşekkürlerimizi sunarız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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