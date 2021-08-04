Görme engelliler doğada pedal çevirdi
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Görme engelliler doğada pedal çevirdi

Görme engelliler doğada pedal çevirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Edremit'in Zeytinli Mahallesi'nde 2-4 Ağustos tarihleri arasında belediyenin ev sahipliğinde kamp yapan 30'a yakın görme engelli doğasever tandem bisikletlerle tabiatı keşfe çıktı.

Edremit'in Zeytinli Mahallesi'nde 2-4 Ağustos tarihleri arasında belediyenin ev sahipliğinde kamp yapan 30'a yakın görme engelli doğasever tandem bisikletlerle tabiatı keşfe çıktı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Eşpedal Derneği'nin 2-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlediği "Yeşil Pedallar Engelsiz Bisikletliler Kampı & Çocuklarla Bisiklet ve Sanat Atölyesi" Edremit Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Edremit, Havran ve Burhaniye'de 2-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen körfez turunun ilk rotası Edremit oldu. Zeytinli Mahallesi'nden Güre Mahallesi bisiklet yoluna kadar olan rotada zeytin ağaçları arasında pedal çeviren Türkiye'nin dört bir yanından gelen görme engelli vatandaşlara kentte yaşayanlar da bisikletleriyle eşlik etti. İlgilerinden dolayı hem belediyeye hem de kendilerine eşlik eden vatandaşlara teşekkür eden Eşpedal Derneği Başkanı Fatih Söylemez, "Eşpedal Derneği olarak on gün boyunca Edremit, Havran ve Burhaniye'de faaliyetler düzenliyoruz. İlk Edremit Belediyesinin ev sahipliğinde burada toplandık. Farklı rotalarımız var. 'Yeşil Pedallar Engelsiz Bisiklet Etkinliği ve Çocuklarla Bilim ve Sanat Atölyeleri' adlı bir etkinlik düzenliyoruz. On gün boyunca buralardayız, buraların doğal güzelliklerini pedallıyoruz. Hep birlikte güzel faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Sizlerle birlikte tekrardan buraları keşfetmek için sabırsızlanıyoruz" dedi. - BALIKESİR

Görme engelliler doğada pedal çevirdi
Görme engelliler doğada pedal çevirdi
Görme engelliler doğada pedal çevirdi
Görme engelliler doğada pedal çevirdi
Görme engelliler doğada pedal çevirdi
Görme engelliler doğada pedal çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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