Görme engelliler derneği iftarda buluştu

Samsun Bafra Görme Engelliler Derneği üyeleri iftarda buluştu.

Görme Engelliler Derneği üyeleri ve ailelerinin katıldığı iftar programı Bafra Öğretmenevinde yapıldı. İftarda konuşan Bafra Görme Engelliler Derneği Başkanı Mustafa Kaplan, "Bu tür İslami vecibeler manevi duygularımızı zirveye çıkardığı gibi, engelli kardeşlerimizle ve toplumdaki kaynaşmayı da sağlamaktadır" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA