ONİKİŞUBAT, KAHRAMANMARAŞ (Habermetre) - Görme Engelliler Derneği EXPO 2023 Alanında

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, EXPO 2023 Onikişubat Kahramanmaraş'ı tanıtım faaliyetleri kapsamında kamu, dernek, stk temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya gelerek şehrimizi uluslararası alana taşıyacak EXPO'yu anlatıyor.

Bu kapsamda bugün Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şubesi ve üyeleriyle bir araya gelen Başkan Mahçiçek, toplumun her kesimine ulaşmaya çalışıyor. EXPO 2023 Rekreasyon alanda gerçekleştirilen kahvaltı programına Onikişubat İlçe Müftüsü Abdullah Demir, Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Çakmak ve dernek üyeleri katıldı.

Programda konuşma yapan Başkan Mahçiçek şunları dile getirdi.

"Dernek Başkanımız, bizi önceki ziyaretlerinde goalball takımından bahsetmiş ve malzeme eksiği olduğunu belirtmişti. Biz de malzemelerini aldık çocuklarımız antrenmanlarını yapabildiler. Takımımız Türkiye üçüncüsü oldu. Bu bizim için çok sevindirici bir haber. Olimpiyatlarda da bizi temsil ettiler. Destek noktasında bizden ne talepte bulunurlarsa yapmaya hazırız.

Bugün bulunduğumuz yer Cumhuriyetimizin 100. yılında hem ülkemiz hem de uluslararası ülkeler için düzenleyeceğimiz EXPO 2023 Alanı. 25 ülke katılacağını bildirdi, açılışa kadar 50 ülke katılımı bekliyoruz. 6 ay sürecek fuarımızda 2 milyona yakın ziyaretçi şehrimize gelecek.

Expo'da 70 dönüm büyüklüğünde bir gölümüz var. Turkuaz rengiyle devasa büyüklükte bir alan. Gölün hemen bitişiğinde Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi var. Kahramanmaraş'ın özel ürünlerinin satılacağı Arasta Çarşımız, nikah sarayımız, açık avm olacak bir alanımız var. Bu alan içerisinde görme engelli kardeşlerimiz, diğer engelli kardeşlerimiz ve çocuklarımız için parklar olacak. Buraları her kesimden insanımızın kullanabilmesi için inşa ediyoruz.

Kahvaltı programımıza teşriflerinizle bizleri onurlandırdığınız için çok teşekkür ediyorum. "

Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Çakmak ise şu şekilde konuştu.

"Derneğimiz 1995 yılından bugüne kadar birçok görme engellinin hayatına dokunarak onları hayata bağlamıştır. Bizler bugün Başkanımın kahvaltı davetiyle gelmiş bulunmaktayız. Davetinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum.

Bugün yanınıza büyük bir müjdeyle geldik. Başkanımız spor kulübümüze destek vermiştir. Verdiği destek güzel yerlerde karşılık bulmuştur. Bugün kupayla yanına geldik Başkanımızın. Başka bir müjde ise iki sporcumuz milli takıma girme hakkı elde etmiştir. Başkanımız yine 2 öğrencimizin yurt problemini çözmüş ve onların barınma ihtiyacımızı karşılamıştır. Kendisine çok teşekkür ediyorum.

Topluma bir mesajım olacak. Engelli bireylere fırsat verildiği, yani eksiği kapatıldığı takdirde hem toplumla eşit seviyeye geliriz hem de uluslararası engellilerle yarışırız. Yeter ki engelli bireylere fırsat ve imkanlar verilsin. Hepinize ve başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. "

Türkiye Görme Engelliler Derneği goalball takımının Türkiye üçüncüsü olarak tamamladığı yarıştan kazanılan kupa Başkan Mahçiçek'e takdim edildi. Başkan Mahçiçek'in katılımcılarla sohbet etmesi ve fotoğraf çekimi ardından program noktalandı.

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