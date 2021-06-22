Görme Engelliler B1 Futbol Mili Takımı Erciyes'te

Haziran ayının başından itibaren Kayseri'de kamp yapmaya başlayan Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Haziran ayının başından itibaren Kayseri'de kamp yapmaya başlayan Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Ankara Cup Turnuvası'nın hazırlıklarını ilimiz Argıncık Görme Engelliler Futbol Sahasında gerçekleştiren milli takım, Erciyes'e çıkarak antrenmanlarını burada sürdürdü. 17 görme engelli futbolcudan oluşan milli takım, Erciyes'te yüksek irtifa ve kondisyon kampı yaparak çalışmalarına hız kattı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Ankara Cup Turnuvası'na hazırlanan Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı sporcularına ve antrenörlerine başarı temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı