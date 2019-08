Görme Engelliler B1 futbol 2. Ligi 1. devre karşılaşmaları

17.08.2019 15:35

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun (GESF) 2019 yılı faaliyet programında yer alan Görme Engelliler B1 Futbol 2. Ligi 1. devre müsabakaları Tokat'ın Erbaa ilçesinde başladı.

Erbaa Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü halı sahasında düzenlenecek olan karşılaşmalar öncesi program düzenlendi.

Programa Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Tokat Gençlik Hizmetleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, İlçe Emniyet Müdürü Erol Alkan, Erbaa Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Raif Ünal, kurum müdürleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Programında konuşan Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, "Erbaa'mıza hoş geldiniz,burada sizlerle olmak gerçekten daha güzel, şunu bilin ki her zaman yanınızdayız. Her zaman sizlerle beraberiz. Bu etkinliği istediğiniz her an, istediğiniz her gün Erbaa'da yapmanızı istiyoruz." dedi.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ise kendilerinin ev sahipliği yaptıklarından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Bu tür organizasyonları Erbaa'da layıkı ile eksiksiz bir biçimde yapmaya niyetliyiz. Bütün sporculara başarılar diliyorum." diye konuştu.

Yedi gün sürecek B1 futbol 2. Ligi 1. devre müsabakalarında Bakırköy, Elazığ Harput, Eskişehir, Gaziantep Mithat Enç, İki Eylül, Malatya Yeşilyurt ve Ordu Spor GESK olmak üzere 8 takım mücadele edecek.

Kaynak: AA