Görme Engelliler Atletizm Türkiye Şampiyonası Gaziantep'te başladı
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Görme Engelliler Atletizm Türkiye Şampiyonası Gaziantep'te başladı

Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Spor
Görme Engelliler Atletizm Türkiye Şampiyonası Gaziantep'te başladı

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunca (GESF) düzenlenen Atletizm Türkiye Şampiyonası Gaziantep'te başladı.

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Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunca (GESF) düzenlenen Atletizm Türkiye Şampiyonası Gaziantep'te başladı.

Şehitkamil ilçesindeki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona, yaklaşık 50 ilden 76'sı kadın 270 sporcu katıldı.

Görme engellerine göre T11, T12 ve T13 kategorilerinde yer alan sporcular, koşu, uzun atlama, gülle, çekiç ve disk atma branşlarında yarıştı.

Katılımcılar, engellerinin verdiği zorluluklara rağmen derece elde edebilmek için kıyasıya mücadele etti.

GESF Başkanı Hasan Sayyıdan, AA muhabirine, organizasyonun 2021 yılının ilk ulusal turnuvası olduğunu söyledi.

Önlerinde Avrupa şampiyonaları ve paralimpik olimpiyatların yer aldığını ifade eden Sayyıdan, şunları kaydetti:

"Yeni tip koronavirüs nedeniyle geçen yıl turnuva yapamadık. Turnuva yapamadığımızdan bazı sporcuları kaçırmış olabiliriz. Bunu gözlemlemek ve buradan başarılı ya da başarılı olabilecek sporcuları belirleyerek milli takımlarımıza değerlendirmek istiyoruz. Organizasyona 270 sporcumuz katılmakta. En önemlisi bu sporcuların yüzde 80'i 18 yaş altında. Görme engelli sporunun geleceğini inşa edilmesi gerekiyor. Küçük yaştaki çocukların bu tür müsabakalara katılmasını önemsiyoruz ve bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Madalyalar vereceğiz. Buradan birçok Türkiye şampiyonu çıkaracağız."

Müsabaka yarınki yarışlarla sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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