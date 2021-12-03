TRABZON (İHA) - Görme engelliler araç kullanmanın heyecanını yaşadılar

TRABZON Trabzon'da Ak Parti İl Başkanlığı Sosyal Politikalar Birim Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlik sayesinde görme engelliler ilk kez hayatlarında otomobil kullandı.

Akçaabat ilçesinde özel bir sürücü kursuna ait pistte kursa ait otomobile yanlarında usta öğreticiler ile birlikte binen ve direksiyon başına geçen görme engelli vatandaşlar, otomobil kullanmanın heyecanını yaşadı.

AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla düzenli olarak etkinlik ve faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi. Mumcu, "Görme ve işitme engelli kardeşlerimizle ve tüm diğer özel gereksinimli bireylerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Onlar bizi ziyarete geliyor Biz onları ziyarete gidiyoruz. Dün işitme engelli kardeşlerimize keyifli bir halı saha maçı gerçekleştirdik. Tabii bu maçı rövanşı da olacak. Ardından görme engelli kardeşlerimizle çok anlamlı bir etkinliğe imza attık. Sosyal Politikalar birim başkanlığımız tarafından düzenlenen etkinliklerde görme engelli kardeşlerimize Sürücü kurslarının eğitim araçları vasıtasıyla hayatlarında ilk defa araç kullanma heyecanını yaşattık. AK Parti olarak gönülleri dokunmaya güzel sosyal projelere imza atmaya devam edeceğiz" dedi.