Görme Engelliden Çarpmaya Karşı 'Zil' Önlemi

ANTALYA'da yüzde 85 görme engelli Mert Yakıştır (16), yolda yürürken akıllı telefonla yazışan ya da sosyal medyayı takip edenlerin kendisini görmeyerek çarpmasını engellemek için beyaz bastonuna taktığı bisiklet ziliyle önlem aldı.

Antalya'da doğuştan yüzde 85 görme engelli Mert Yakıştır, ailesinin yönlendirmesiyle küçük yaşta spor ve teknolojiye ilgi duydu. Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü'nde 3 yıldır futbol oynayan Mert, hem eğitim hem de sosyal yaşamdaki başarılarıyla kendisi gibi görme engelli bireylere örnek oldu. Meslek lisesinde bilişim teknolojisi bölümü okuyan Mert, özel bir merkezde de gönüllü bilgisayar eğitimi veriyor. Boş vakitlerinde gezmeyi çok seven Mert, beyaz bastonuyla yürürken düşme korkusundan çok insanlarla çarpışma endişesini ortadan kaldırmak için araştırma yaptı.

BASTONUNA BİSİKLET ZİLİ TAKTI

Kaldırımda engellilere ayrılan özel alanda yürürken akıllı telefonuyla ilgilenen kişinin kendisine çarptıktan sonra telefonunu düşürüp hakaret etmesine morali bozulan Mert Yakıştır, insanlarla çarpışmayı ortadan kaldıracak yöntem geliştirdi. Bastonuna bisiklet zili takan Mert, kendisine yaklaşan birini ya da kalabalık bir ortamda yer aldığını fark edince bisiklet ziliyle ses çıkararak önlem aldı. Yolda yürürken bastonuyla hem yönünü belirleyen hem de zil sesiyle insanların dikkatini çeken Mert, geliştirdiği yöntemle 2 yıldır cadde ve sokaklarda kimseyle çarpışmadan gezmenin tadını çıkarıyor.

ZİL SESİ HAYATINI KOLAYLAŞTIRDI

Görme engelli birey olarak yaşadığı sıkıntıyı geliştirdiği yöntemle aşmayı başardığına değinen Mert Yakıştır, şöyle konuştu:

"Gezmek, insanları tanımak hoşuma gidiyor. Sürekli dışarıda olmayı, hayatın içerisinde yer almayı istiyorum. Yürürken insanların bana çarpmamaları, beni fark etmeleri, yönümü bulmak için beyaz bastonu kullanıyorum. Bir keresinde yolda yürürken adam karşımdan elindeki telefonuyla bir şeyler yaparak geliyormuş. Eminim mesajlaşıyordu ve bana çarptı. Telefonu düşünce, bana kızıp hakaret etti. 'Ne yapıyorsun, görmüyor musun?' dedi. Ben de 'görmüyorum' dedim. Beni fark edince telefonunu aldı gitti. Buna moralim çok bozulmuştu. Hem insanların bana zarar vermesini hem de çarpmamak için ne yapabileceğimi düşündüm. Bastonuma bisiklet zili takmaya karar verdim. İnsanları fark ettiğimde, yoğun ses duyduğum zaman zili çalıyorum ve onlar çekiliyor. Önce bisiklet sanıyorlar, sonra baktıklarında beni görüyorlar. Böylelikle kazaları önlemiş oldum."

- Antalya

Kaynak: DHA