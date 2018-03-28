Görme Engelli Yüzücüler Alleben'de Kulaç Attı

Şehitkamil Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Okul sporları Görme Engelliler Yüzme Yarışması" Alleben 2 Yüzme Havuzunda gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen yüzme yarışmasında görme engelli yüzücüler, dereceye girmek için kıyasıya kulaç attı.

7 sporcunun katıldığı yarışmada yüzücüler, dereceye girmek için kıyasıya yarışırken dereceye giren sporcular ise 27-29 Nisan tarihleri arasında Samsun'da yapılacak olan Türkiye şampiyonasında Gaziantep'i temsil edecek.

Etkinliğe ilişkin açıklamada bulunan Türkiye Yüzme Federasyonu İl Temsilcisi ve Alleben Yüzme Havuzları Genel Koordinatörü Cengiz Bingül, "Şehitkamil Belediyemiz ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı okullar arası görme engeliler yüzme yarışlarını gerçekleştiriyoruz. Bildiğiniz üzere okul sporları, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ve Şehitkamil Belediye Başkanlığımızın işbirliği çerçevesinde havuzlarımızda icra ediliyor. Bugün de Alleben 2 Yüzme Havuzunda görme engelli sporcularımızın okullar arası yüzme yarışmalarını icra ediyoruz. Bu vesileyle çocuklarımız Şehitkamil Belediyesinin çatısı altında lisanslı sporcu iken, okul sporlarında da burada yeteneklerini sergileyip, illeri adına, okulları adına ve kendileri adına Türkiye Şampiyonalarına gitmek ile ilgili birinci etap yarışlarını icra ediyorlar. Yarışlarda ise engel seviyesi göz anlamında 8-9 dereceyi geçen çocuklarımız burada yüzme sporunun tüm gerekenlerini yapıyorlar. Bunun yanı sıra burada Milli Takıma sporcu olma yolunda emin adımlarla ilerleyen sporcularımız var. Şehitkamil Belediyemiz de bu çocuklarımıza antrenör, havuz ve diğer haftanın 5 günü havuzlarını açarak onların Türkiye şampiyonasında öncelikle kendilerini en iyi şekilde temsil etmeleriyle ilgili imkan tanıyor. Bu imkanlar doğrultusunda da hayırlısı ile geçtiğimiz yıldan bu yana Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ile yaptığımız ortak çalışmalarla Dünya şampiyonasına kadar uzanabilen bir başarı öykümüz var. İnşallah bu yıl sonunda da hep beraber bunun mutluluğunu yaşayacağız" dedi.

Türkiye şampiyonasında temsil edecekler

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme Antrenörü Mehmet Ali Albas ise, "Şehitkamil Belediyemiz ile ortaklaşa yaptığımız çalışmalar doğrultusunda, belediyemiz her zaman olduğu gibi Alleben yüzme havuzlarının kapılarını bizlere açtı. Yaklaşık 3 aylık bir eğitin ardından görme engelli sporcularımız okullar arası yüzme yarışmalarına katıldılar. Şu an 7 sporcumuz müsabakalara katılıyor. Ayrıca 15 minik sporcumuz daha altyapıda yetişiyor. Bugünkü yarışmanın sonucunda dereceye giren sporcularımız 27-29 Nisan tarihleri arasında Samsun'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil edecekler. Örneğin başarılı sporcularımızdan Mustafa Aslan, ilerde Avrupa Şampiyonluğu beklediğimiz bir öğrencimiz. Çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Ben böylesine anlamlı bir yarışmayı düzenleyen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve Şehitkamil Belediyemize yürekten teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ömer Özmimar Anadolu Erkek İmam Hatip Lisesi sporcusu Mustafa Aslan ise, "Her yıl girdiğimiz okullar arası yüzme yarışlarında bugün de dereceye girmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu tür yarışmaların düzenlenmesi bizler için gayet iyi oluyor. Burada elde ettiğimiz dereceyle birlikte Türkiye Şampiyonasına katılacağız. İlerde inşallah Avrupa ve Dünya şampiyonlukları elde etmek adına elimden gelen her türlü gayreti göstereceğime inanıyorum. Bu yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve Şehitkamil Belediyemize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP