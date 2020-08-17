Görme engelli yolundaki "trafo" engeli kaldırıldı
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Görme engelli yolundaki "trafo" engeli kaldırıldı

Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir sokakta görme engelliler için yapılan yürüyüş yolundaki trafo kaldırıldı.

Görme engelli yolundaki
17.08.2020 12:57 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:26

Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir sokakta görme engelliler için yapılan yürüyüş yolundaki trafo kaldırıldı.

Kadifekale Mahallesi Kahraman Sokak üzerindeki sarı çizgi yürüyüş yolunda kalan telefon trafosu görme engelliler için zorluk oluşturdu.

Mahalle sakini bisiklet sürücüsü Recep Sarısoy, sosyal medya üzerinden durumu paylaşarak sarı çizgi üzerindeki trafonun kaldırılmasını istedi.

Sarısoy'un paylaşımları üzerine, engelli yolundaki trafo kaldırıldı.

Sarısoy, AA muhabirine, engelli yoluna kurulan telefon santralinin engelli vatandaşlara zorluk çıkardığını belirterek, "Engelli yoluna iki ay önce trafo konuldu. Ben de sosyal medya üzerinden çağrıda bulundum. Bir süre sonra trafo kaldırıldı." diye konuştu.

Kaynak: AA

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