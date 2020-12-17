Görme engelli yaşlı kadını Can-Kur ekipleri kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Görme engelli yaşlı kadını Can-Kur ekipleri kurtardı

17.12.2020 10:06 | Son Güncelleme: 17.12.2020 10:11

Görme engelli yaşlı kadını Can-Kur ekipleri kurtardı Adana'da oğlunun kapıyı üzerine kilitleyip pazara gittiği görme engelli yaşlı kadın, evde düşüp mahsur kalınca Can-Kur ekipleri tarafından kurtarıldı ADANA - Adana'da oğlunun kapıyı üzerine kilitleyip gittiği görme engelli yaşlı kadın, evde...

Görme engelli yaşlı kadını Can-Kur ekipleri kurtardı

Adana'da oğlunun kapıyı üzerine kilitleyip pazara gittiği görme engelli yaşlı kadın, evde düşüp mahsur kalınca Can-Kur ekipleri tarafından kurtarıldı

ADANA - Adana'da oğlunun kapıyı üzerine kilitleyip gittiği görme engelli yaşlı kadın, evde düşüp mahsur kalınca Can-Kur ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, görme engelli Pakize Köle'nin oğlu kapıyı annesinin üzerine kilitleyip pazara gitti. Görme engelli kadın ise bir süre sonra kalkıp tuvalete gitmek istedi, ancak düşüp kaldı. Bunun üzerine yaşlı kadın, ağlayarak yardım istedi. Sesini duyan komşuları, kapının kilitli olduğunu fark ederek durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapısını kırarak girdiği evde yalnız yaşadığı görülen Köle, sağlık görevlilerinin yardımıyla tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra yatağına yatırıldı. Bir süre yaşlı kadınla sohbet eden sağlık görevlileri, üşüdüğünü söyleyen Köle'nin üzerini örttükten sonra evden ayrıldı.

Pakize Köle'nin komşuları, yaşlı kadını çocuklarının sürekli evde kilitli tuttuklarını iddia etti. Köle'nin komşularından Seyfi Mercan, "Çocukları sürekli sözlü şiddet uyguluyor. Kadın her gün 'Beni kurtarın' diye ağlıyor. Bugün de sesini duyunca biz yardım ettik" diye konuştu.

Pakize Köle ise çocuklarının kendisine kötü davranmadığını belirterek, "Oğlum, pazara gittiğini söyleyip, kapıyı da kilitleyip çıktı. Hemen geleceğini söyledi ama. Çocuklarım kapıyı kapatırlar, beni dışarı bırakmıyorlar. Beni dövmüyorlar" diyerek ağladı.

Görme engelli yaşlı kadını Can-Kur ekipleri kurtardı
Görme engelli yaşlı kadını Can-Kur ekipleri kurtardı
Görme engelli yaşlı kadını Can-Kur ekipleri kurtardı
Görme engelli yaşlı kadını Can-Kur ekipleri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

İlgili Haberler

40 tane hap içerek canına kıyan yaşlı kadının, akciğer kanseri olduğu ortaya çıktı
40 tane hap içerek canına kıyan yaşlı kadının, akciğer kanseri olduğu ortaya çıktı
Yangında mahsur kalanları itfaiye ekipleri ve vatandaşlar sırtlarında taşıyarak kurtardı
Yangında mahsur kalanları itfaiye ekipleri ve vatandaşlar sırtlarında taşıyarak kurtardı
Son dakika haberleri: Alevlerin içinden yaşlı adamı çekip kurtardı
Son dakika haberleri: Alevlerin içinden yaşlı adamı çekip kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Cem Yılmaz Defne Samyeli Birkan Sokullu Mustafa Üstündağ
Spor Falcao Okan Buruk Ersun Yanal Fatih Terim Özgür Yankaya
Tüm Haberler Milli Çocuk İngiltere Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Görme engelli yaşlı kadını Can-Kur ekipleri kurtardı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 10:36:18. #1.14#
title