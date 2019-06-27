Görme engelli yaşlı kadın evinde çıkan yangında öldü

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan yangında görme engelli yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Yukarı Mahalle Naili Baba Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi, mutfak tüpünden kaynaklı olduğu değerlendirilen yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında, evde tek başına yaşayan 85 yaşındaki görme engelli Naciye Hatıl hayatını kaybetti.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından yaşlı kadının cesedi otopsi için Çankırı Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: AA