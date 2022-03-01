Görme engelli vatandaşın telefonunu çalan şüpheli önce kameralara sonra polise yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Görme engelli vatandaşın telefonunu çalan şüpheli önce kameralara sonra polise yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Görme engelli vatandaşın telefonunu çalan şüpheli önce kameralara sonra polise yakalandı Görme engelli vatandaşın telefonunu çalan şüpheli 1 saat içinde yakalandı Diyarbakır'da görme engelli vatandaşa yardım bahanesiyle elindeki telefonu çalan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 1...

DİYARBAKIR (İHA) - Görme engelli vatandaşın telefonunu çalan şüpheli önce kameralara sonra polise yakalandı

Görme engelli vatandaşın telefonunu çalan şüpheli 1 saat içinde yakalandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da görme engelli vatandaşa yardım bahanesiyle elindeki telefonu çalan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 saat içinde tespit ederek yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, ekiplerince kapkaç olaylarının meydana geldiği yerlere sivil ekipler yerleştirilerek suçun önlenmesine yönelik yapılan hassas çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgilere göre bugün, Yenişehir ilçesinde bir şüpheli, kaldırım üzerinde yaya olarak tek başına baston ile giden görme engelli A.Y.'yı yolun karşısına geçmesine yardım etme bahanesiyle koluna girerek elinde bulunan cep telefonunu el çabukluğu ile alarak kaçtı.

İhbar üzerine ekipler, şüphelinin tespit edilip yakalanması için olay yerinde ve çevresinde kamera görüntüleri ve kapsamlı çalışma başlatarak M.A.'yı tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin duyarlı çalışmaları neticesinde şüpheli 1 saat içerisinde çalmış olduğu cep telefonu ile birlikte yakaladı.

Şüpheli M.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın adli mercilere sevk edileceği bildirildi.

Görme engelli vatandaşın telefonunu çalan şüpheli önce kameralara sonra polise yakalandı

Görme engelli vatandaşın telefonunu çalan şüpheli önce kameralara sonra polise yakalandı

Görme engelli vatandaşın telefonunu çalan şüpheli önce kameralara sonra polise yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Kılıç - 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Görme Engelli, Diyarbakır, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title