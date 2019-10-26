Görme engelli üniversite öğrencisine bilgisayar verildi

26.10.2019 12:00

Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) öğrenim gören görme engelli Mikail Can'a bilgisayar hediye edildi.

KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür tarafından aldırılan bilgisayarı Can'a, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Sacit Ar teslim etti.

Can, burada yaptığı konuşmada, bilgisayar sayesinde eğitim ve günlük hayatında karşılaştığı birçok problemi kolaylıkla aşabileceğini belirtti.

Ekran okuyucu programlar desteğiyle birçok elektronik kitap, bilgi, online eğitim ve dokümana anında erişebileceğini ifade eden Can, görme engellilerin eğitim, kültür ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında en çok tercih edilen teknolojik cihazın bilgisayar olduğunu söyledi.

Kırklareli Üniversitesinin öğrencisi olmaktan onur duyduğunu dile getiren Can, şöyle konuştu:

"Bilgisayarın bize kabartma yazıya kıyasla birçok avantajı var. Kabartma yazı kitabı bastırmak ekonomik olarak çok maliyetli. Ayrıca bu kitaplarda kaynakça zenginliği bulunmuyor ve taşınması da zor. Derslerimizde kabartma yazı ile not almak da çok zor oluyor. Elimizde uyuşma, yararlanma gibi sorunlarla karşılaşıyoruz. Bilgisayar sayesinde ekran okuyucu programlar desteğiyle birçok elektronik kitap, bilgi, online eğitim ve dokümana anında erişebiliyoruz. Görme engelliler için bilgisayar bulunmaz bir nimet."

Can, bilgisayarın alınmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA