Görme engelli Türkçe öğretmeni Aygül: İyi ki bu mesleği yapıyorum

AKSARAY (DHA) - AKSARAY'da yüzde 90 görme engelli Türkçe öğretmeni Aygül Altuntaş'ın (35) meslek aşkı, engel tanımıyor. Altuntaş, "Meslekte 15 yılı geride bıraktım. Kitap okumayı da çok sevdiğim için hedefim hep öğretmenlikti. Bunun için çok çalıştım İyi ki bu mesleği yapıyorum" dedi.

Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda Türkçe öğretmenliği yapan Aygül Altuntaş, ağabeyi Serdar Altuntaş gibi doğuştan yüzde 90 oranında görme engelli olarak dünyaya geldi. Kitap okumayı çok sevdiği için öğretmen olmak isteyen Altuntaş, eğitimini tamamlayıp mesleğe başladı. İzmir'de görev yaptıktan sonra memleketi Aksaray'da dönen Altuntaş, 6 yıldır Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda Türkçe öğretmenliği yapıyor.

Hilal Sözcepınar da, "Öğretmenimiz gerçekten örnek bir öğretmen. Çünkü göz problemi olmasına rağmen buralara azimle gelmiş. Ben de öğretmenim gibi olmak istiyorum. Öğretmenimiz bizim idolümüz oldu. Anlatımı ve konuşması sayesinde Türkçe derslerini çok seviyorum. Benim gibi tüm sınıf öğretmenimizi çok seviyor" diye konuştu.