Görme engelli Tuba'nın tablet hayalini kaymakam gerçekleştirdi

14.11.2019 15:54 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:54

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi kaymakamı Kenan Aktaş, görme engelli Tuba Alan'ın tablet hayalini gerçekleştirdi.

Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki görme engelli Tuba Alan, maddi imkansızlıklar nedeniyle alamadıkları tablet için babası Ahmet Alan aracılığıyla Suruç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurdu.

Kaymakam Aktaş, Alan'ın hayalinin gerçekleşmesi için harekete geçti. Görme engelliler için özel tasarlanan tabletle aileyi evinde ziyaret eden Aktaş, cihazı burada genç kıza teslim etti.

Kaymakam Aktaş, yaptığı açıklamada, devlet olarak ayrım gözetmeksizin bütün vatandaşların yanında olduklarını belirterek, "Her zaman vatandaşımızın yanındayız. Kızımızın mutluluğu gözlerinden okunuyor. Bu ülkenin okuyan kendini geliştiren devletine milletine hizmet edecek bireylere ihtiyacı var. Tuba kızımız da onlardan birisi. Kendilerini yalnız bırakmayacağız, kızımızın tableti hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Hayalini kurduğu tablete kavuşan Alan, büyük mutluluk yaşadığını anlatarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA