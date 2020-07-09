Görme engelli Suriyeli 3 kardeşin Kur'an aşkı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Görme engelli Suriyeli 3 kardeşin Kur'an aşkı

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşamını sürdüren ailenin görme engelli 3 çocuğu, engellerinin zorluklarını aşarak hafız olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Görme engelli Suriyeli 3 kardeşin Kur'an aşkı
09.07.2020 11:05 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:24

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşamını sürdüren ailenin görme engelli 3 çocuğu, engellerinin zorluklarını aşarak hafız olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Kannavi ailesinin doğuştan görme engelli çocukları 18 yaşındaki Hibe, 13 yaşındaki Nurulhüda ile 11 yaşındaki Mustafa, anne ve babalarının teşvikiyle Kur'an-ı Kerim'i öğrenme kararı aldı.

Aile yakınlarının desteğiyle ilk adımları atan kardeşler, ünlü hafızları dinleyerek kendilerini geliştirdi.

Engellerini azim ve istekleriyle yenen ve hemen hemen her gün çalışmalarını sürdüren Suriyeli kardeşler, hafızlık belgesi alabilmek için Gaziantep Müftülüğünde sınava girdi.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar eşliğindeki Hafızlık Tespit Komisyonu önünde hünerlerini sergileyen engelli kardeşler, Diyanet İşleri Başkanlığından alacakları belgeyle de hafızlıklarını taçlandırmak istiyor.

"Yavrularımız çok başarılı"

Hüseyin Hazırlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafızlık mülakatlarını yürütürken aynı aileden 3 görme engelli kardeşin başarı hikayesine tanıklık ettiklerini aktardı.

Hiçbir şeyin Kur'an-ı Kerim ile buluşmaya engel olmadığını ifade eden Hazırlar, "Engelli kardeşlerimiz ses oynatıcılardan Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek ezberlemişler. Böylelikle Kur'an-ı Kerim'in mucizevi kitap olduğunu bir kez daha görmüş oluyoruz. Bu kardeşlerimizle Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin hiçbir engeli olmadığını gördük." dedi.

Suriyeli kardeşlerin her türlü zorluğa, imtihana ve engele rağmen büyük başarı gösterdiklerini, kalplerde engel olmadığında azimle nelerin başarılabildiğinin görüldüğünü ifade eden Hazırlar, şunları kaydetti:

"Kardeşlerimizi mülakatta göz yaşları içinde izledik ve hafızlıklarına tanıklık ettik. Çok net söylüyorum yavrularımız çok başarılı. Kur'an-ı Kerim'i çok güzel ezberlemişler. Ayetlerin birbirleriyle olan münasebetini anlıyorlar, süre ve cüzleri biliyorlar, başından sonuna, harf harf, kelime kelime adeta nakış nakış kalp ve gönüllerine Kuran-ı Kerim'i nakşetmiş ve inşa etmişler."

"Dinleyerek ezberledik"

Anne Menel Abdurrezak Ledaa Kannavi de çocuklarıyla gurur duyduğunu vurgulayarak, "Bu apayrı bir güzellik. Yavrularımızın iftihar edeceğimiz bir gelecekleri olmasını istiyorum. Onlara hem terbiye hem ahlak dersi verirken zorlanmadım. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim eğitimlerinde de zorlanmadım." diye konuştu.

Kardeşlerden Mustafa Kannavi de bir yılda Kur'an-ı Kerim'i ezberlediğini belirtti.

Çalışırken kardeşleriyle birbirlerine de yardımcı olduklarını belirten Kannavi, "Anne ve babam bize ses oynatıcı aldı. Ses oynatıcısından Kur'an-ı Kerim'i dinliyordum. Dinledikten sonra kapatıp kendim okuyordum. Böylelikle hafızlığımı tamamladım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü Ekonomi
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak Güncel
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı Güncel
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
'Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor' diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı 3. Sayfa
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek Güncel
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı Dünya
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu
Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunan tarafı Türkiye'yi başka ülkelere şikayet ederek sonuç alamaz
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunan tarafı Türkiye'yi başka ülkelere şikayet ederek sonuç alamaz
Devamsızlıktan kalan lise son sınıf öğrencilerine mezuniyet müjdesi
Devamsızlıktan kalan lise son sınıf öğrencilerine mezuniyet müjdesi
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim
Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim
Anadolu Üniversitesi, AÖF yaz okulunun açılmasına karar verdi
Anadolu Üniversitesi, AÖF yaz okulunun açılmasına karar verdi
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor
Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 ili paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 ili paylaştı
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Bilim Kurulu üyeleri para alıyor mu? Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getirdi
Bilim Kurulu üyeleri para alıyor mu? Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getirdi
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Halife Hafter Hüseyin Filiz Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Çağla Şıkel Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor İrfan Buz Okan Buruk Adem Büyük Fatih Terim İbrahim Üzülmez
Daha Fazla İzmir Temmuz Türk Lirası Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Görme engelli Suriyeli 3 kardeşin Kur'an aşkı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 11:24:15. #1.15#
title