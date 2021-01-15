Görme engelli sporcuların Tokyo'daki hedefi 6 madalya
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Görme engelli sporcuların Tokyo'daki hedefi 6 madalya

15.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:07
Görme engelli sporcuların Tokyo'daki hedefi 6 madalya

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, ağustos ayında düzenlenmesi planlanan Tokyo Paralimpik Oyunları'na 20'nin üzerinde sporcuyla katılıp, madalyalarla dönmeyi hedeflediklerini belirtti.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, ağustos ayında düzenlenmesi planlanan Tokyo Paralimpik Oyunları'na 20'nin üzerinde sporcuyla katılıp, madalyalarla dönmeyi hedeflediklerini belirtti.

Golbol Erkek Milli Takımı'nın Afyonkarahisar'da sürdürdüğü hazırlık kampını ziyaret eden Sayyıdan, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Sayyıdan, 2017 yılından itibaren Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi bütün branşlarda en iyi şekilde temsil edebilmenin hesaplarını yaptıklarını söyledi.

Kadın Golbol Milli Takımı'nın 2018'de, Erkek Golbol Milli Takımı'nın da 2019'da düzenlenen müsabakalarda Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmak için kota elde ettiğini dile getiren Sayyıdan, şöyle konuştu:

"Bireysel oyunlarda da kota hakkı elde edenler var. Judoda 2 sporcumuz bulunuyor. Yine bu branşta devam eden kota müsabakaları olacak. Judoda 5-6 sporcumuzu Tokyo'ya göndermeyi hedefliyoruz. Atletizmde 1 sporcumuz kota hakkı elde etmiş durumda. Bu branşta 5-6 sporcumuz daha oyunlara katılma hakkı elde edebilir. Devam eden kota müsabakaları için bu hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"Hedeflerimizde hiçbir sapma yok"

Sayyıdan, Tokyo Paralimpik Oyunları'na 20'nin üzerinde sporcuyla katılmayı amaçladıklarını ve müsabakalarda da altın madalya almak için ellerinden gelen bütün gayreti göstereceklerini vurguladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sporcuları performans anlamında olumsuz etkilediğini aktaran Sayyıdan, "Bu gerçeği kabul etmemiz gerekiyor. Milli takım sporcularımızın hepsi madalya peşinde. 2020'yi yaşanmamış bir yıl gibi kabul ederek, bu sene Tokyo Paralimpik Oyunları'na ciddi şeklide hazırlanıyorlar. Hedeflerimizde hiçbir sapma yok. Sadece tarihlerde 2020 değil de 2021 yazılacak." diye konuştu.

Hedeflenen madalyalardan 3'ü altın

Sayyıdan, pandemi sürecinde kadın ve erkek golbol milli takım oyuncularını, antrenörlerinin yardımıyla sürekli dinç tutmaya çalıştıklarını anlattı.

Kadın ve erkek golbol milli takımlarının Tokyo Paralimpik Oyunları için iddialı olduklarına dikkat çeken Sayyıdan, "Federasyon olarak, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda en az 3'ü altın olmak üzere 4 ila 6 arası madalya almayı hedefliyoruz. Hatta 6 madalyanın da üzerine çıkabiliriz, buna da şaşırmayız. Bunu şimdiden beyan ediyorum. Hedeflerimize ne kadar inandığımızı da yaptığımız planlamalar ortaya koyuyor. Bunu başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Erkek Milli Golbol Takımı oyuncularının Afyonkarahisar'daki kampa çok iyi başladıklarını, moral ve motivasyon açısından güzel geri dönüşler aldıklarını anlatan Başkan Sayyıdan, şubat ayında da Kadın Milli Golbol Takımı ile kente gelmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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