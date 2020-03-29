SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Görme engelli sporculardan "Evde kal" çağrısına videolu destek - Spor
Konya, Meram, Spor

Görme engelli sporculardan "Evde kal" çağrısına videolu destek

Konya'da faaliyet gösteren Meram Görme Engelliler Spor Kulübünün sporcuları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlatılan "Evde kal" çağrısına, hazırladıkları video ile destek verdi.

29.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:58
Görme engelli sporculardan

Konya'da faaliyet gösteren Meram Görme Engelliler Spor Kulübünün sporcuları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlatılan "Evde kal" çağrısına, hazırladıkları video ile destek verdi.

Meram Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Ali Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin içinde bulunduğu bu sıkıntılı süreçten ancak birlik ve beraberlikle çıkacağını söyledi.

Bu sürecin hafife alınmaması gerektiğini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Tüm vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor. Sağlık Bakanlığımızın hazırladığı 14 kurala evde kalıp uymamız gerekiyor. Biz de kulüp olarak bu kurallara hassasiyetle yaklaşıp uyuyoruz ve herkesin de uyması ülkemizin refahı, huzuru ve geleceği için önemlidir. Bu nedenle sporcularımızla birlikte bir araya gelmeden herkes kendi evinde kendi imkanlarımızla 'Evde kal sağlıklı kal' sloganı ile bir video çekimi yapıp sosyal medya hesabımızda paylaşıp tüm vatandaşlarımıza mesaj vermek istedik. Herkes bu kurallara uyarsa ülkemiz bu sorunu da aşmayı başaracaktır. Görme engelli sporcu kardeşlerimizin bu mesajına kulak vermeliyiz. Ben 'Evde kal sağlıklı kal Türkiyem' diyorum."

Yayımlanan görüntüde sporcular, "Sağlığınız ve sevdikleriniz için sık sık sabunla elini yıka. Kirli ellerinle burnuna, gözüne ve ağzına dokunma. Yakın temastan uzak dur. Sağlıklı ve dengeli beslen. Bol bol sıvı tüket. Kapalı alanları sık sık havalandır. Kalabalık alana girme gerekmedikçe. Lütfen dışarı çıkma. Kendini ve aileni koru. Evde kal, sağlıkta kal. Mutlu kal huzurlu kal." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Avrupa futbolu için acı gerçek ortaya çıktı: 3 Mayıs'ta başlamayacak Spor
Avrupa futbolu için acı gerçek ortaya çıktı: 3 Mayıs'ta başlamayacak
Herkes Vedat Muriqi'i bekliyordu, müthiş teklif genç yıldıza geldi Spor
Herkes Vedat Muriqi'i bekliyordu, müthiş teklif genç yıldıza geldi
Boateng'ten Arsenal'in yıldızına Beşiktaş çağrısı! Sosyal medya yıkıldı Spor
Boateng'ten Arsenal'in yıldızına Beşiktaş çağrısı! Sosyal medya yıkıldı
G.Saray, koronavirüs krizi sonrası 4 isimle sözleşme imzalayacak Spor
G.Saray, koronavirüs krizi sonrası 4 isimle sözleşme imzalayacak
Koronaya yakalanan Abdurrahim Albayrak'ın oğlundan müjdeli haber Spor
Koronaya yakalanan Abdurrahim Albayrak'ın oğlundan müjdeli haber
F.Bahçe'de Obradovic dönemi sona eriyor! İşte yerine gelecek isim Spor
F.Bahçe'de Obradovic dönemi sona eriyor! İşte yerine gelecek isim
Umut Meraş: Sezon başında Beşiktaş, devre arasında da Galatasaray teklif yaptı
Umut Meraş: Sezon başında Beşiktaş, devre arasında da Galatasaray teklif yaptı
Galatasaraylı Ahmet Çalık, Selçuk İnan ve Şener Özbayraklı, hastaneye yatak ve malzeme yardımında bulundular
Galatasaraylı Ahmet Çalık, Selçuk İnan ve Şener Özbayraklı, hastaneye yatak ve malzeme yardımında bulundular
Atletico Madrid'in 14 yaşındaki oyuncusu Christian Minchola, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Atletico Madrid'in 14 yaşındaki oyuncusu Christian Minchola, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
New York Knicks'in sahibi James Dolan, koronavirüse yakalandı
New York Knicks'in sahibi James Dolan, koronavirüse yakalandı
Uruguay Futbol Federsayonu, 400 çalışanın sözleşmesini askıya aldı
Uruguay Futbol Federsayonu, 400 çalışanın sözleşmesini askıya aldı
Fatih Terim, tedavisinin ardından görevine geri dönecek
Fatih Terim, tedavisinin ardından görevine geri dönecek
West Ham İkinci Başkanı Karren Brady, 8 futbolcuda koronavirüse rastlandığını söyledi
West Ham İkinci Başkanı Karren Brady, 8 futbolcuda koronavirüse rastlandığını söyledi
Mariano: Eğer koronavirüs nedeniyle maçlar ertelenmeseydi, sahaya çıkmama kararı almıştık
Mariano: Eğer koronavirüs nedeniyle maçlar ertelenmeseydi, sahaya çıkmama kararı almıştık
Ronaldo'nun felç geçiren annesi iyileşti ve taburcu oldu
Ronaldo'nun felç geçiren annesi iyileşti ve taburcu oldu
Işıl Reçber, ABD'den döndükten sonra karantinaya uymadı
Işıl Reçber, ABD'den döndükten sonra karantinaya uymadı
Son Dakika: Rüştü Reçber'in koronavirus testi pozitif çıktı
Son Dakika: Rüştü Reçber'in koronavirus testi pozitif çıktı
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti!
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti!
Ronaldo, maaaşından 3.8 milyon euro kesintiye gitti
Ronaldo, maaaşından 3.8 milyon euro kesintiye gitti
UEFA Başkanı Ceferin: 3 seçenek olmazsa bu sezon iptal olabilir
UEFA Başkanı Ceferin: 3 seçenek olmazsa bu sezon iptal olabilir
Club Brugge, Ryan Donk'a kancayı taktı
Club Brugge, Ryan Donk'a kancayı taktı
Prosinecki'nin koronavirüs testi negatif çıktı
Prosinecki'nin koronavirüs testi negatif çıktı
Dusko Tosic: Çin'de gördüklerim inanılmazdı, dünyanın sonu gibiydi
Dusko Tosic: Çin'de gördüklerim inanılmazdı, dünyanın sonu gibiydi
Ze Luis'ten televizyonun önünden geçen sevgilisine sert tepki
Ze Luis'ten televizyonun önünden geçen sevgilisine sert tepki
Beşiktaş'ta Douglas ile yollar ayrılıyor
Beşiktaş'ta Douglas ile yollar ayrılıyor
Koronavirüs nedeniyle 1472 hakemin kazancı kesildi
Koronavirüs nedeniyle 1472 hakemin kazancı kesildi
Juventus, Pogba için takas formülünü devreye sokuyor
Juventus, Pogba için takas formülünü devreye sokuyor
Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması: Mesut Arsenal'de çok mutlu
Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması: Mesut Arsenal'de çok mutlu
Kayserili avukat, Nihat Özdemir hakkında suç duyurusunda bulundu
Kayserili avukat, Nihat Özdemir hakkında suç duyurusunda bulundu
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında çek krizi
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında çek krizi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Engin Özkoç Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Ebru Polat Ender Saraç Muhterem Nur
Spor Lionel Messi Yılmaz Vural Nihat Özdemir Sergen Yalçın Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Mart Nisan Erkek Wuhan
Şu an buradasınız: Görme engelli sporculardan "Evde kal" çağrısına videolu destek - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2020 17:05:42. #1.15#
title