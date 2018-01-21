Görme Engelli Sporcular Hedef Belirledi

SAMSUN (İHA) – Samsun 1919 Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Recep Sağlam, amaçlarının görme engelli vatandaşları spor aracılığı ile sosyal hayata kazandırmak olduğunu söyledi.

Samsun 1919 Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü, yönetim kurulu tarafından sporcuların da yer aldığı bir toplantı düzenledi. Özel bir kafede düzenlenen toplantıda elde edilen başarılar ve bundan sonra izlenecek yol haritası belirlendi.

Toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Recep Sağlam, "Kulüp olarak 2014 yılından bu yana faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Amacımız görme engelli arkadaşlarımızı spor aracılığı ile sosyal hayata kazandırmak. Onların sosyal ve kültürel anlamda gelişimlerine katkıda bulunmak. 2 takım ve 5 bireysel olmak üzere 7 branşta faaliyetlerimiz devam ediyor. Golbol ve B2 ile B3 futsal branşlarında takımlarımız var. Golbol ise dünya üzerinde bugün sadece görme engelliler tarafından icra edilen bir branş. Judo, halter, atletizm, satranç ve yüzme de bireysel olarak sporcularımız var. B2 – B3 futsal branşında Aksaray'da yapılan grup müsabakalarından şampiyon olarak 2. Lige yükseldik. 2017 yılında 2. Ligi ise 4. sırada tamamladık. Judoda Türkiye ikincisi sporcumuz var. Atletizmde gümüş ve bronz madalyalarımız var. Amacımız önce görme engeliler, sonra da Samsun adına iyi işlere imza atabilmek. Engellilerin ve Samsun'un adını en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Başlıca hedefimiz futsal branşında takımımızı 1. Lig'e çıkarmak. Ayrıca 2 oyuncumuzu üst üste 2 yıl milli takıma gönderme başarısını sağladık. Toplamda 20 aktif lisanslı sporcumuz var" dedi.

Toplantıya ayrıca MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin ve MHP Atakum İlçe Başkanı Ahmet Hatinoğlu da katıldı. - SAMSUN