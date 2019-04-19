Görme Engelli Sporcular 7 Madalya ile Döndü

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Atletizm Görme Engelliler Şampiyonası, Samsun'da yapılan müsabakalarla tamamlandı.

16-18 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılan 32 ilden 300 sporcunun katıldığı Atletizm Şampiyonası uzun atlama, gülle atma ve koşu kategorisinde düzenlendi. Mustafa Koçer, 10-11 Yaş B1 Kategorisinde 60 m., 100 m. ve uzun atlama kategorilerinde altın madalyanın sahibi olurken, B2 kategorisinde 12-14 yaş grubunda mücadele eden sporcumuz Ozan Yahya Ekici uzun atlama gümüş madalyanın sahibi oldu. Bayan sporcu Beyzanur Özüdok ise B1 kategorisinde 12-14 yaş grubunda 100 metrede üçüncü, uzun atlama kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu. Ayrıca Kayseri Gençlik Hizmetleri Görmeyenler Kulübü sporcusu Ümit Can Mert B2 kategorisinde 12-14 yaş grubunda uzun atlamada Türkiye Şampiyonu oldu. Sporcular, Türkiye Atletizm Görme Engelliler Şampiyonasından toplamda 4 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya olmak üzere toplam 7 madalya ile kente döndü.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, derece alan sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA