Görme engelli Songül'ün sazına tel isteğini Kızılay yerine getirdi

MUŞ'un Varto ilçesinde Bingöl ailesinin 5 çocuğu doğduktan sonra, 3 çocuğu 1 ve 1,5 yaşında hayatını kaybetti. Bingöl ailesinin sonradan dünyaya gelen 5 çocuğundan 4'ünün 7 yaşından sonra gözleri görmemeye başladı. Bir çocuğu da hastalık nedeniyle intihar eden ailenin, sadece 1 çocuğu sağlıklı olarak yaşamını sürdürüyor. Anne Fadime Bingöl'ün de geçirdiği beyin felcinden hayatını kaybettiği ailenin en büyük destekçisi Kızılay. Aileyi sık sık ziyaret eden Kızılay yöneticileri şarkı söylemeyi sevdiğini söyleyip, sazına tel isteyen Songül'ün talebini yerine getirdi. Kızılay Şube Başkanı Hamza Sezgin Yonat, saz telini Songül'e teslim etti. Songül, saz teli hediyesi için Kızılay yöneticilerine teşekkür etti.

Varto ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde oturan Fadime ve Nazım Bingöl çiftinin yaşamları büyük sevinçle dünyaya gelen çocukları ile yıkıldı. Ailenin toplamda 13 çocuğu oldu. Bu çocuklardan 5'i doğduktan sonra, 3'ü de 1 ve 1,5 yaşında hayatını kaybetti. Ailenin daha sonra 5 çocuğu daha dünyaya geldi. Çocuklardan Sevda 7 yaşına gelince görme yetisini kaybetti. Sevda'dan sonra doğan ve aynı yaşa gelen Savaş, Songül ve Çağdaş da görmemeye başladı. Çocuklarını tedavi ettirmek için yıllarca hastanelere giden Bingöl ailesi bir çare bulamadı. Ailenin son olarak dünyaya gelen çocukları Ulaş'ın (22) gözlerinde herhangi bir rahatsızlık yaşanmadı. Görme engelli Çağdaş ise, 12 yıl önce 29 yaşındayken girdiği bunalım sonucu intihar etti. Büyük sıkıntılar içinde yaşam mücadelesi veren anne Fadime Bingöl de 6 yıl önce 60 yaşındayken geçirdiği beyin felci rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Eşinden sonra 1'i sağlıklı 3'ü görme engelli çocuklarına hem babalık hem de annelik eden Nazım Bingöl'ün en büyük destekçisi Kızılay oldu.

KIZILAYDAN SAZ TELİ HEDİYESİAileyi sık sık ziyaret ederek eksiklerini gideren Kızılay Varto Şubesi, ailenin kızı Songül'ün (39) saz teli talebini kısa sürede yerine getirdi. Saz telini Songül'e teslim eden Kızılay Varto Şube Başkanı Hamza Sezgin Yonat, "Biz verdiğimiz yardımlarda bu engelli ailemize daha öncesinde bir ziyaret gerçekleştirdik. Saz çalan engelli kardeşimiz olan Songül Bingöl sazım düzensiz telleri kopuk çalamıyorum demesi üzerine biz de bu seferki ziyaretimizde kendisine hem saz teli hem de gıda yardımında bulunmak üzere bir kez daha kendilerini ziyaret ettik. Özellikle saz telini Songül hanıma verirken çok mutlu olduğunu gördük" diye konuştu.'BU BABANIN TÜM İNSANLARA ÖRNEK OLDUĞU APAÇIK ORTADA'Bingöl ailesini sürekli takipte olduklarını belirten Yonat, "Gerçekten baba Nazım Bingöl çok fedakarca bir görevi üstlenmiş olup görme engelli üç çocuğuna bakmakta. Bu babanın tüm insanlara örnek olduğu apaçık ortadadır. Bu fedakarlığından dolayı kendisine teşekkür ederim. Bunun gibi aileler varsa biz her zaman sahip çıkacağız. Aile bizim ailemizdir. Bundan sonra her zaman takipte olacağız" dedi.Hayalinin şarkı söylemek olduğunu söyleyen Songül Bingöl, saz teli hediyesi için Kızılay yöneticilerine teşekkür etti. Kızılay yöneticilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Songül Bingöl, "Sağ olun gelirken bana bir de sazım için tel getirmişsiniz. Çok memnun oldum. Allah sizden razı olsun. Hastaneye gitmek istiyoruz. Ancak koronavirüsten dolayı korktuğumuz için gidemiyoruz" diye konuştu.ÇOCUKLARIMA BAKICILIK YAPIYORUMÇocuklarını hastanelere götürdüğünü ancak bir çare bulunamadığını anlatan Nazım Bingöl, şunları söyledi:

"Sağ olsun devlet her zaman bize sahip çıktı. Çocuklarıma şu an engelli maaşı veriliyor. Anneleri olmadığı için çocuklarımın her şeyi ile ben ilgileniyorum. Çoçuklarımı doktora götürdüm. Akraba evliliğinden dolayı bir çare bulamadılar. Çocuklarım şimdilik benle beraberler ben kendilerine bakıcılık yapıyorum. Korona virüsten dolayı şimdilik onları hastanelere götüremiyorum. İnşallah bu virüs belası başımızdan def olup giderde çocuklarımın tedavisi için bir çare bulabilirim."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih ÇELİK