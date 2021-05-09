Görme engelli şehit annesi: Onu yanımda hissediyorum

İSTANBUL'da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Mahmut Eşit'in Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan yatağa bağımlı ve görme engelli annesi Berika Eşit (71), Anneler Günü'nde oğluna yaşadığı hasreti anlattı, onu yanında hissettiğini söyledi.

İSTANBUL'da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Mahmut Eşit'in Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan yatağa bağımlı ve görme engelli annesi Berika Eşit (71), Anneler Günü'nde oğluna yaşadığı hasreti anlattı, onu yanında hissettiğini söyledi.

İstanbul'da bir lokantada çalıştığı sırada darbe girişimine tepki göstermek için çıktığı sokakta FETÖ'cü askerler tarafından şehit edilen 8 çocuk babası Mahmut Eşit'in (45), Derik ilçesinde annesi Berika Eşit, Anneler Günü'nde evlat hasreti yaşadığını söyledi. Şehit annesi Berika Eşit, Anneler Günü'nde oğlunu yanında hissettiğini anlattı. Berika Eşit, "Yatalak ve görme engelli olduğum için, mezarına gidemiyorum. Küçük oğlum Hüseyin Eşit'i kendi yerime mezarlığa göndererek, şehidimle özlem gidermeye çalışıyorum. Bugün Anneler Günü. Şehidimiz eve gelmiş. Şehidim yanımdadır. Annesini görmeye gelmiş. Annesinin gözünün görmediğini, yatalak olduğunu hissetmiş. Özlemimi anlatamıyorum. Devletimiz oğlumdan geriye kalan 8 yetime bakıyor. Benim de 2 tane oğluma bakıyor. Devletimiz her zaman yanımızda. Allah devletimize zeval vermesin. Allah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin" dedi.

'ANNESİNİN İSTEĞİNİ YERİNE GETİRDİ'

Şehit Mahmut Eşit'in 28 yaşındaki kardeşi Hüseyin Eşit ise, mezarlığa gidemeyen annesi için şehit ağabeyinin mezarına giderek dua etti. Eşit, "Bugün Anneler Günü. Annem hasta olduğu için, onun yerine mezarlığa ben geldim. Fatiha okuyorum, dua ediyorum. Annemin isteği üzerine geldim. Başta annem olmak üzere, bütün annelerin günü kutlu olsun" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrullah KARAKAŞ