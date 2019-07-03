Görme engelli para atlet Çırakoğlu'dan altın madalya

TUNUS'ta düzenlenen 2019 Dünya Para Atletizm Grand Prix 7'nci etabına katılan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencisi görme engelli Sevda Kılınç Çırakoğlu (26), 1500 metrede altın madalya kazandı.

MAKÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Öğretmenliği 4'üncü sınıf öğrencisi Sevda Kılınç Çırakoğlu, Tunus'ta 28-30 Haziran tarihlerinde düzenlenen 2019 Dünya Para Atletizm Grand Prix 7'nci etabında 1500 metreyi 5 dakikanın altında koşan ve Türkiye rekoru kıran görme engelli ilk kadın sporcu oldu. Çırakoğlu, Tunus dönüşünde MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz'ı ziyaret ederek desteğinden dolayı teşekkür etti. Rektör Korkmaz, MAKÜ'nün spora çok önem veren bir üniversite olduğunu belirterek, "Son iki yıldır sportif, teknik ve fiziki altyapı yatırımları yapıyoruz. Bu yatırımlar çok kısa zamanda meyvelerini verecek. Üniversitemizdeki başarılı genç sporcularımızla özel olarak ilgileniyor, çalışıyoruz. Bunun sonuçlarını da istikrarlı bir şekilde alıyoruz. Son yıllarda Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencilerinin sporun her branşındaki farkı ortaya çıkıyor. Ben kendisini tebrik ediyorum, hem ülkemizin hem üniversitemizin gurur duyacağı bir sonuç aldığı için" dedi.

Sevda Kılınç Çırakoğlu, 2009 yılında spora başladığını belirterek, "Son iki- üç yılda çok profesyonel çalışmaya başladım. Önceleri alt düzey yarışlara gidiyordum. 2015 yılından bu yana Dünya Oyunları üçüncülüğü, geçen sene Avrupa dördüncülüğü, bu yıl İtalya'da Grand Prix yarışmasında ikincilik ve birincilik dereceleri elde ettim. Tunus'taki Dünya Grand Prix yarışmalarında 1500 metrede birinci, 400 metrede ise üçüncü oldum" diye konuştu.

DÜNYADA ÜÇÜNCÜ SIRADA

2020 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandığını belirten Çırakoğlu, şöyle konuştu:

"Dünya sıralamasında üçüncüyüm. Hedefim birinci sıraya yükselmek. Önümüzdeki hafta Polonya'da yapılacak Grand Prix yarışmalarına hazırlanıyorum. Bu yarışmada da en iyisini yapmaya çalışacağım. Hedefim kasım ayında Dubai'de düzenlenecek Dünya Para Atletik Şampiyonası. Dubai'de birincilik kürsüsüne çıkıp İstiklal Marşı'mızı söyletmek istiyorum. Çocukluğumdan bu yana en büyük hayalim İstiklal Marşı'mızı söyletip bayrağımızı göndere çekmekti. Spor bir ekip işi. En büyük destekçim eşim. Piste çıkınca tüm Türkiye arkamda gibi hissediyorum. MAKÜ ailesinin desteği beni çok motive ediyor. Herkese çok teşekkür ediyorum."

Çırakoğlu, 1500 metreyi 5 dakikanın altında koşan ve Türkiye rekoru kıran ilk kadın atlet olmanın onuru ve gururunu yaşadığını söyledi. Engelli vatandaşlara spor yapmalarını tavsiye eden Sevda Kılınç Çırakoğlu, "Engelli arkadaşlarımız her şehirdeki engelli spor kulüplerine ulaşsın. Ben de bu şekilde başladım. Neden bir dünya şampiyonu ve olimpiyatlarda derece yapacak bir sporcu daha çıkmasın" ifadelerini kullandı.

Çırakoğlu ile birlikte Rektör Korkmaz'ı ziyaret eden MAKÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu son sınıf öğrencisi dünya üçüncüsü milli boksör Sema Çalışkan da Tokyo'da 2020 yılında düzenlenecek olimpiyat oyunlarına katılacak ilk kadın boksör olmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Kaynak: DHA

- Burdur