GÖRME ENGELLİ ÖĞRETMENİN EN MUTLU GÜNÜ

BURSA'nın Yenişehir İlçesi'nde yaşayan Görme Engelli Türkçe Öğretmeni Ayşenur Derse, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeni ile özel bir okulda ders verdi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yaşayan geçtiğimiz yıl Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden, Türkçe Öğretmeni olarak mezun olan Görme Engelli Ayşenur Derse, atama bekliyor. Yenişehir Engelliler Derneği 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle, özel bir okul ile Ayşenur Derse'ye süpriz yaparak, Türkçe Dersi verdirdi. "Bu benim, meslek yaşamımdaki ilk yüz yüze eğitimim" diyen Ayşenur Derse, "Çok mutlu oldum. Heyecanlandım da. Öğretmen olmakla doğru bir tercih yaptığımı düşünüyorum. Bugün verdiğim ilk derste bunu bir kez daha anladım. Öğrencilerin hayatlarına dokunmaya çalışmak gerçekten çok büyük bir keyif. Hayata katılan, dilimizi güzel konuşan, güzel yazan öğrenciler yetiştirmek, sanatla ilgilenen öğrenciler yetiştirmek, sanatın iyileştirici gücünü, edebiyatın ve müziğin iyileştirici gücünü çocuklara aşılamak çok önemli " dedi.

Kendisine süpriz yapan Dernek Başkanı Harun Sak ile okul yönetimine teşekkür eden Ayşenur Derse, "Bana en fazla, 'Neyi görmek isterdin?' sorusu yöneltiliyor. Söylediğim şeylerden biri doğa manzaralarıdır. Bir diğeri ise resim tabloları. Bunun sebebi ise görseliğin çok göreceli bir kavram olması nedeniyle, birinin beğendiğini diğerinin beğenmemesi" şeklinde konuştu.