Görme Engelli Öğretmenden, Engelliler Günü Farkındalığı

MANİSA'nın Sarıgöl İlçesi'ndeki Sarıgöl Mimar Sinan İlkokulu'nda görevli görme engelli öğretmen Süleyman Boztepe, engelliler günü için Kent Meydanı'nda etkinlik düzenledi. Etkinliğe katılanlar, gözleri bağlı bir şekilde beyaz bastonla engelliler için ayrılan yolda yürüyüş yaptı.

Sarıgöl Mimar Sinan İlkokulunda rehberlik öğretmeni olarak görev yapan Süleyman Boztepe, engelliler gününde farkındalık yaratmak için Kent Meydanı'nda öğrencilerle birlikte farkındalık etkinliği yaptı. Süleyman Boztepe'nin düzenlediği farkındalık etkinliğine, Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi Sorumlusu Nazmiye Pars destek verdi. Sarıgöl Kent Meydanı'nda etkinlik kapsamında, öğrencilerle birlikte beyaz bastonun kullanımı uygulamalı olarak yapıldı. Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç ve Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk etkinliğe katılarak, gözleri bağlı bir şekilde beyaz bastonla engelliler için ayrılan yolda yürüyüş yaptı.

Vatandaşların da ilgiyle izlediği etkinlik sonunda Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç ve Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, etkinliği düzenleyen görme engelli Rehberlik öğretmeni Süleyman Boztepe'ye teşekkür etti. Düzenlediği etkinlik hakkında konuşan Süleyman Boztepe, "Engelliler günü nedeniyle farkındalık yaptık. Amacımız biz görme engellilerin zorluklarını gören gözlere de yansıtmaktı. Etkinliğimize katılanlara teşekkür ederim." dedi.

- Manisa