Görme engelli öğretmen çift, öğrencilerini geleceğe hazırlıyor

İZMİR'de, her ikisi de doğuştan yüzde 100 görme engelli olan öğretmen çift Ayşe Gümüş (33) ile Turgay Gümüş (31), karşılaştıkları zorlukları birlikte aşıyor.

Torbalı Şehit Çavuş Haydar Arda Erertingi İlkokulu'nda görevli İngilizce öğretmeni Ayşe Gümüş ile eşi Torbalı Subaşı Mustafa Topalan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde görevli edebiyat öğretmeni Turgay Gümüş, karşılaştıkları tüm güçlüklere rağmen, eğitimin ışığıyla öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Öğretmenlik mesleğini sürdüren çift, 17 ay önce dünyaya gelen kızları Mısra'yı da engellilere yönelik farkındalık bilinciyle yetiştiriyor.

Erişilebilirliğin önemine dikkat çeken Gümüş, "Ben dersimi işlerken kullanacağım kitap, kabartma baskılı şekilde elimde olmazsa, dersi verimli işleyemem. Akıllı tahtalar ekran okuyucu destekli olmazsa ben öğrencilerime materyal gösteremem. Erişilebilirlik varsa, hayata tam katılım var. Farkındalık çalışmaları konusunda en başarılı yöntem, birlikte yaşam tecrübesi kazandırmaktır. Bunun dışında aydınlatıcı kamu spotları ve medya aracılığıyla engellinin görünürlüğünü artırmak gerekiyor. Farkındalık erişilebilirliği, erişilebilirlik farkındalığı arttırır. Öğrenci, bize temas ettiğinde zaten engellilik kavramını kavrıyor. İleride toplumsal hayata katıldığında engelliliğe yönelik düzenlemeler yapması gerektiğini anlıyorlar" diye konuştu.