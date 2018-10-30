Görme Engelli Öğrencilerin Başarısı Göz Dolduruyor

FERİDE PELİN İNAL - Gaziantep GAP Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrenim gören sporcuların atletizmdeki başarısı göz dolduruyor.

Görme Engelliler okulunda eğitim gören ve yaşları 12 ile 14 arasında değişen İrem Ece Yücedağ, Fatma Payo, Tuba Payo ve Hilal Coşkun Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Bursa'da 17-19 Nisan'da gerçekleştirilen Türkiye Atletizm Şampiyonası'ndan 50 ve 100 metrede yaş kategorilerinde birincilik, ikincilik, üçüncülük ve dördüncülük elde etti.

Engellerine ve ön yargılara inat hayata umutla bakan sporcular, atletizm branşında elde ettikleri başarılarla yaşıtlarına örnek oluyor.

Eğitimlerinin yanı sıra sportif faaliyetlerini de aksatmayan, engellerini sporla aşan öğrenciler, bu spor branşındaki başarılarını daha da geliştirmeyi hedefliyor.

Sporculardan 12 yaşındaki İrem Ece Yücedağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa'da gerçekleştirilen şampiyonada 50 ve 100 metrede rakiplerini geride bırakarak şampiyon olduğunu söyledi.

Elde ettiği başarının kendisini gururlandırdığını belirten İrem Ece, "Çok mutluyum. Hedefim birinci olmaktı, başardım. İnşallah bundan sonra da birinci olmaya devam edeceğim. Çevremdeki herkes çok güzel tepkiler alıyorum. Ailem benimle gurur duyuyor." dedi.

Öğrencilerden 13 yaşındaki Fatma Payo da ilkokuldan bu yana atletizme ilgi duyduğunu ifade etti.

Yaşadığı bazı problemler nedeniyle spora biraz geç başladığını aktaran Fatma, "İlk kez Türkiye şampiyonasına katıldım. Şampiyonaya çok iyi hazırlandık. Yarışma sırasında tek başıma koşuyormuş gibi hayal ettim ve üçüncü oldum. Şampiyonluğu saliselerle kaybettim." diye konuştu.

Tuba Payo: "İnandım ve başardım"

Fatma, başarılı olmak için daha çok çalışacağını anlatarak, ileride beden eğitimi öğretmeni olmayı hedeflediğini kaydetti.

Öğrencilerden 14 yaşındaki Tuba Payo da atletizme her zaman ilgisi olduğunu söyledi.

Sporu çok sevdiğini dile getiren Tuba, Bursa'daki atletizm şampiyonasında 100 metrede üçüncülük elde ettiğini anımsatarak, şampiyonadan madalya ile döndüğü için mutlu olduğunu ifade etti.

İleriye dönük hedefleri olduğunu anlatan Tuba, "Bir görme engelli olarak 'yapamazsın' gibi kaygılar vardı. Ancak ben yapabileceğime inandım ve başardım. Herhangi bir sıralamada yer alacağımı biliyordum. Bundan sonra da derece almak için çalışacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyonada 14 yaşındaki Hilal Coşkun ise atletizm 100 metrede dördüncülüğü elde etti.

"Hem derslerinde hem de sporda başarılılar"

GAP Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Mehmet Yıldız, atletizmde dereceler elde eden sporcuların, diğer arkadaşlarını da örnek olduğunu söyledi.

Sporcuların elde ettikleri başarıların hayatlarını güzelleştirdiğini belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Hem derslerinde hem de sporda başarılılar. Onların hem sportif hem akademik anlamdaki başarıları bizi mutlu ettiği gibi toplumu da mutlu ediyor. Kızlarımızın başarıları diğer arkadaşlarını da etkiledi. Diğer öğrenciler de başarabileceğine inandı. Bir şeyi denemeden, neticesini görmeden ön yargıların yersiz olduğunu görüyoruz. Yeter ki çocuklarımıza fırsat verelim."

Kendisi de görme engelli olan Yıldız, fırsat verildiği zaman başarılı olunabileceğine sözlerine ekledi.